Автоконцерн Stellantis переоборудует 100 своих авто для работы с модульной системой замены электробатарей.

Основной проблемой для производителей электромобилей до сих пор остается длительное время зарядки и ограниченный ресурс батареи, что в конце концов приводит к ее износу. Однако, похоже, что Ample вместе с Stellantis нашли решение этой проблемы, и уже начали приспосабливать собственные авто к новой технологии.

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Речь идет о партии из ста единиц Fiat 500-e 2024 года выпуска. Автомобили не будут продаваться покупателям, а вместо этого станут частью автопарка компании Free2Move, принадлежащей Stellantis и будут работать исключительно в Мадриде.

В своем совместном заявлении компании заявили, что планируют расширить программу на другие регионы и другие транспортные средства производства Stellantis.

Ample разработали специальную модульную платформу, которая выполняет роль станции для замены аккумуляторов. Владельцу электромобиля просто нужно заехать на нее, чтобы станция провела замену батареи всего за 5 минут. Как заявляет компания, для установки подобной станции нужно всего три дня, и ее можно легко перемещать с места на место.

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По оценкам Stellantis, такие станции значительно дешевле станций быстрой зарядки постоянного тока. Эксперты прогнозируют, что такое решение значительно удешевит стоимость электромобилей, потому что благодаря этой разработке можно будет продавать авто без батарей, а владельцам останется выбрать – приобрести батарею от производителя авто, или от другого бренда.

Ранее изучением подобного решения занималась Tesla, однако компания отказалась от этой идеи. Также похожая технология была представлена китайской компанией Nio, где уже есть тысячи подобных станций, и недавно компания начала устанавливать их в Европе.