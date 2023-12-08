Автоконцерн Stellantis переобладнає 100 своїх авто для роботи з модульною системою заміни електробатарей.

Основною проблемою для виробників електромобілів і досі залишається тривалий час зарядки та обмежений ресурс батареї, що врешті-решт призводить до її зносу. Проте, схоже що Ample разом з Stellantis знайшли розв'язання цієї проблеми, і вже почали пристосовувати власні авто до нової технології.

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Йдеться про партію зі ста одиниць Fiat 500-e 2024 року випуску. Автомобілі не будуть продаватись покупцям, а замість цього стануть частиною автопарку компанії Free2Move, що належить Stellantis і працюватимуть виключно в Мадриді.

У своїй спільній заяві компанії заявили, що планують розширити програму на інші регіони та інші транспортні засоби виробництва Stellantis.

Ample розробили спеціальну модульну платформу, яка виконує роль станції для заміни акумуляторів. Власнику електромобіля просто потрібно заїхати на неї, щоб станція провела заміну батареї усього за 5 хвилин. Як заявляє компанія, для встановлення подібної станції потрібно лише три дні, і її можна легко переміщувати з місця на місце.

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За оцінками Stellantis, такі станції є значно дешевшими за станції швидкої зарядки постійного струму. Експерти прогнозують, що таке рішення значно здешевить вартість електромобілів, бо завдяки цій розробці можна буде продавати авто без батарей, а власникам залишиться обрати – придбати батарею від виробника авто, чи від іншого бренду.

Раніше вивченням подібного рішення займалась Tesla, проте компанія відмовилась від цієї ідеї. Також схожа технологія була представлена китайською компанією Nio, де вже є тисячі подібних станцій, і нещодавно компанія почала встановлювати їх у Європі.