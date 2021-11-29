Станції Nio Power Swap китайський автовиробник почав зводити самостійно ще у 2018 році, а зараз у КНР їх понад 650. Нафтовий гігант допоможе з розбудовою мережі у Китаї та виходом на європейські території вже у 2022 році.

З моменту запуску першої станції, компанія Nio вже встигла оновити термінали Power Swap до версії 2.0. Автоматизована процедура заміни тягових батарей на них займає три-чотири хвилини. У Китаї було виконано вже понад чотири мільйони замін і компанія Shell вирішила долучитись до цього бізнесу.

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Компанії Nio та Shell уклали угоду про стратегічне співробітництво, яке передбачає кілька цілей. Перш за все – спільне будівництво та експлуатація станцій для заряджання та автоматичної заміни акумуляторів у Китаї, де до 2025 року повинно з’явитись ще 100 Power Swap. Наступний пункт – розбудова мережі таких станцій у Європі з 2022 року. Першою країною, де з’являться станції заміни батарей, буде Норвегія – європейський лідер електрифікації, де вже продаються електрокари Nio. Крім того, власники автомобілів Nio отримають доступ до зарядної мережі Shell у Європі.

Нафтогазовий гігант Shell вже якийсь час розгортає у Європі власні станції зарядки для електромобілів, а також для водневого транспорту.

Компанія Nio не лише випускає електромобілі, а пропонує комплексні рішення для електротранспорту: настінні зарядні бокси Nio Power Home, громадські зарядні станції з колонками Nio Power Charger та пункти швидкої заміни Power Swap, а також пропонує зарядку в дорозі від рухомих станцій-фургонів Power Mobile. Крім того, у Китаї діє спеціальна послуга Valet Charging – співробітника Nio можна викликати зі смартфона до будинку чи офісу, аби він забрав електрокар, зарядив його на найближчій станції та повернув власнику готовим до роботи.