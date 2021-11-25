У 24 країнах Європи, де представлена мережа, кількість терміналів зросте з 1500 до 7000. На кожному зможуть заряджатись до 12 автомобілів.

Акціонери зарядної мережі Ionity оголосили про нові інвестиції в обсязі 700 млн євро, які підуть на прискорення експансії в Європі. До 2025 року кількість майданчиків для розміщення станцій у 24 країнах збільшиться з нинішніх чотирьохсот до тисячі з лишком. Кількість самих терміналів зросте більш ніж у чотири рази: з 1500 до 7000. Кожен запропонує від шести до дванадцяти точок зарядки.

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Мережа Ionity буде купувати, будувати та експлуатувати свої пункти за концепцією Oasis (на головному фото) – це павільйони зі станцією техобслуговування, кафе, ресторанами та магазинами, подібні до традиційних АЗС.

Розширення відбувається, зокрема, завдяки новому інвестору Ionity – компанії BlackRock. Це єдиний великий інвестор у проєкті, який не є автовиробником, як решта – BMW Group, Hyundai Motor Group (разом з Kia), Volkswagen Group (Audi та Porsche), Ford та Mercedes-Benz.

Наразі лише 6500 пунктів із 200 000 у ЄС пропонують зарядки потужністю понад 50 кВт постійного струму. Тому марка Porsche буде одночасно з перевагами Ionity пропонувати своїм клієнтам власні станції швидкої зарядки, розміщені вздовж найважливіших маршрутів Європи. Програма Porsche Destination Charging передбачає 2700 зарядних точок у 70 країнах. Власники електрокарів та гібридів марки зможуть заряджати їх без оплати. Крім того, у мережі Ionity для власників електромобілів Taycan будуть знижені ціни на заряджання.