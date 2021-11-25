В 24 странах Европы, где представлена сеть, количество терминалов вырастет с 1 500 до 7 000. На каждом смогут заряжаться до 12 автомобилей.

Акционеры зарядной сети Ionity объявили о новых инвестициях в объеме 700 млн евро, которые пойдут на ускорение экспансии в Европе. К 2025 году количество площадок для размещения станций в 24 странах увеличится с нынешних четырехсот до тысячи с лишним. Количество самих терминалов возрастет более чем в четыре раза: с 1 500 до 7 000. Каждый предложит от шести до двенадцати точек зарядки.

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Сеть Ionity будет покупать, строить и эксплуатировать свои пункты по концепции Oasis (на главном фото) – это павильоны со станцией техобслуживания, кафе, ресторанами и магазинами, подобные традиционным АЗС.

Расширение происходит, в частности, благодаря новому инвестору Ionity – компании BlackRock. Это единственный крупный инвестор в проекте, который не является автопроизводителем, как остальные – BMW Group, Hyundai Motor Group (вместе с Kia), Volkswagen Group (Audi и Porsche), Ford и Mercedes-Benz.

Сейчас только 6 500 пунктов из 200 000 в ЕС предлагают зарядки мощностью более 50 кВт постоянного тока. Поэтому марка Porsche будет одновременно с преимуществами Ionity предлагать своим клиентам собственные станции быстрой зарядки, расположенные вдоль важнейших маршрутов Европы. Программа Porsche Destination Charging предусматривает 2 700 зарядных точек в 70 странах. Владельцы электрокаров и гибридов марки смогут заряжать их без оплаты. Кроме того, в сети Ionity для владельцев электромобилей Taycan будут снижены цены на зарядку.