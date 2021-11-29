Станции Nio Power Swap китайский автопроизводитель начал строить самостоятельно еще в 2018 году, а сейчас в КНР их более 650. Нефтяной гигант поможет с развитием сети в Китае и выходом на европейские территории уже в 2022 году.

С момента запуска первой станции компания Nio уже успела обновить терминалы Power Swap до версии 2.0. Автоматизированная процедура замены тяговых батарей занимает три-четыре минуты. В Китае было выполнено уже более четырех миллионов замен и компания Shell решила присоединиться к этому бизнесу.

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Компании Nio и Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает несколько целей. Прежде всего совместное строительство и эксплуатация станций для зарядки и автоматической замены аккумуляторов в Китае, где к 2025 году должно появиться еще 100 Power Swap. Следующий пункт – развитие сети таких станций в Европе с 2022 года. Первой страной, где появятся станции замены батарей, будет Норвегия – европейский лидер электрификации, где уже продаются электрокары Nio. Кроме того, владельцы автомобилей Nio получат доступ к зарядной сети Shell в Европе.

Нефтегазовый гигант Shell уже некоторое время разворачивает в Европе собственные станции зарядки для электромобилей, а также для водородного транспорта.

Компания Nio не только производит электромобили, но и предлагает комплексные решения для электротранспорта: настенные зарядные боксы Nio Power Home, общественные зарядные станции с колонками Nio Power Charger и пункты быстрой замены Power Swap, а также предлагает зарядку в пути от подвижных станций-фургонов Power Mobile. Кроме того, в Китае действует специальная услуга Valet Charging – сотрудника Nio можно вызвать со смартфона в дом или офис, чтобы он забрал электрокар, зарядил его на ближайшей станции и вернул владельцу готовым к работе.