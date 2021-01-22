Один из участников драг-рейсинга для электрокаров не совсем хэтчбек – это субкомпактный кроссовер Mazda MX-30, однако в соревновании он не имел особых преимуществ по сравнению с соперниками.

Вряд ли кто-то из участников драг-рейсинга может назваться “горячим хэтчбеком” – карманной пушкой для быстрых заездов по кругу или по прямой, но каждому из них электрический силовой привод обеспечивает превосходную динамику с цифрами, недосягаемыми для серийных хот-хэтчей с традиционными ДВС.

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Авторы ролика на канале ThEVox Network дали каждому электрокару своеобразное прозвище:

Smart EQ ForFour – единственный ситикар;

Renault Zoe – ветеран;

Volkswagen e-Up! – трезвый немец;

Peugeot e-208 – тихий лев;

Mazda MX-30 – большой малыш;

MINI Cooper SE – карт;

Fiat 500e – модник;

Honda e – неординарный.

Fiat 500e является последним, появившимся в ультракомпактном сегменте электромобилей, поэтому он получает честь быть названным перед всеми. Peugeot e-208 с честью представляет французскую часть конгломерата Stellantis, рядом со своим “братом” 500e. Honda e сочетает ретро-внешний вид с современными технологиями, поставляется с полным приводом. MINI Cooper SE сохраняет ощущение картингового автомобиля даже в электрическом формате. MX-30 от Mazda является удивительным дополнением к остальным, поскольку он больше других участников теста, а также самый тяжелый из всех.

Volkswagen e-Up! будет заменен новой моделью того же класса из линейки ID, поэтому актуальная модель, что доживает свой век на конвейере, имеет несколько устаревшее оборудование, хотя и в максимальной конфигурации.

И последние, но не по значимости, Renault Zoe и Smart EQ ForFour представляют две разные философии. Французский ветеран представляет собой прекрасный пример универсальности, в то время как маленький немецкий хэтчбек не имеет технических возможностей, чтобы оставить удобную городскую среду.

Таблица результатов дает ответ не только на вопрос, какой из электрических хэтчбеков быстрее в ускорении от 0 до 100, но и охватывает почти каждую цифру, которая может заинтересовать потенциальных покупателей этих компактных электрокаров. Победителем в основной дисциплине стал MINI Cooper SE, однако результат Honda e в ускорении до 50 километров в час также заслуживает уважения.