Сейчас под маркой Lancia продается одна-единственная модель авто – десятилетний хэтчбек Ypsilon.

Только что сформированный мега-альянс Stellantis разделил 14 своих автомобильных брендов на группы со своим директором для каждой. Классификация Lancia идет вразрез с нынешней позицией бренда.

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Сектор “Глобальные внедорожники” полностью принадлежит бренду Jeep, марки Chrysler, Dodge и Ram объединены в “Американские бренды”, Citroen, Fiat и Abarth названы “Ядром”. Opel, Vauxhall и Peugeot считаются “Верхним мейнстримом”. Maserati входит в группу “Роскошь“, а марки Lancia, Alfa Romeo и DS – в группу ”Премиум”. Кроме того, в отдельную группу “Мобильность” выделены сервисы Free2Move и Leasys.

В течение последних пяти лет итальянская марка Lancia продает лишь один хэтчбек Ypsilon, который в последний раз обновлялся десять лет назад. Весной прошлого года модель предложили в исполнении EcoChic с умеренно гибридной силовой установкой от Fiat 500. Все версии агрегатируются механическими коробками передач. Стоят хэтчбеки от Lancia 14 750 – 16 700 евро. Все это отнюдь не тянет на “премиум”.

Несмотря на все недостатки, в 2019 году Lancia с единственной моделью показала лучшие результаты продаж, чем вся линейка Alfa Romeo – для Ypsilon нашлось 58 830 покупателей, а “Альфы” выбрало на 4 тысячи меньше людей. В 2020 году счет также в пользу Lancia – 38 328 машин, против 31 479 у Alfa Romeo.

Фото: Lancia Ypsilon / Lancia