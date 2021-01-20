А топ-10 составляют исключительно японские бренды.
Владельцы автомобилей марки Toyota наиболее лояльно относятся к своим машинам, держа их в своей собственности более 15 лет. Это последние результаты исследования iSeeCars, в котором проанализировано более 660 000 автомобилей, выпущенных в 1981-2005 годах и проданных в США в 2020 году.
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Согласно исследованию, семь из 10 автомобилей, удерживаемых владельцем более 15 лет, происходят от одного производителя. При этом Toyota Prius удерживается в 2,2 раза дольше, чем средний автомобиль, а 13,7 процента 15-летних “приусов” все еще находятся в собственности их первоначальных покупателей.
Внедорожник Toyota Highlander следует за гибридным хэтчбеком, поскольку 12,4 процента машин все еще находятся у первого покупателя – это в два раза больше, чем средний показатель. Tacoma, Sienna и Tubdra имеют чуть более низкий показатель около 11 процентов. Таким образом, пять первых мест рейтинга принадлежат Toyota.
Интересно, что другие автомобили в списке также японские. Honda CR-V указана на шестом месте, за ним следуют Subaru Forester, Toyota 4Runner и Toyota Sequoia, формируя топ-10.
Также в отчете содержатся другие интересные рейтинги, включающие “наибольшая преданность бренду”, “наибольшая преданность модели”, а также лояльность к машинам по сегментам.
10 машин, которые остаются у владельца 15 и более лет
|Место
|Авто
|% 15+-годовых машин у первоначальных владельцев
|По сравнению со средним
|1
|Toyota Prius
|13.7%
|2.2x
|2
|Toyota Highlander
|12.4%
|2.0x
|3
|Toyota Tacoma
|11.6%
|1.9x
|4
|Toyota Sienna
|11.5%
|1.9x
|5
|Toyota Tundra
|11.3%
|1.8x
|6
|Honda CR-V
|10.7%
|1.8x
|7
|Honda Pilot
|10.4%
|1.7x
|8
|Subaru Forester
|9.8%
|1.6x
|9
|Toyota 4Runner
|9.4%
|1.5x
|10
|Toyota Sequoia
|9.1%
|1.5x
|Общий средний
|6.1%
|-
|10 внедорожников, находящихся в собственности 15 лет и более
|Место
|Авто
|% 15+-годовых машин у первоначальных владельцев
|По сравнению со средним
|1
|Toyota Highlander
|12.4%
|2.1x
|2
|Honda CR-V
|10.7%
|1.8x
|3
|Honda Pilot
|10.4%
|1.7x
|4
|Subaru Forester
|9.8%
|1.6x
|5
|Toyota 4Runner
|9.4%
|1.6x
|6
|Toyota Sequoia
|9.1%
|1.5x
|7
|Toyota RAV4
|8.7%
|1.5x
|8
|Acura MDX
|7.9%
|1.3x
|9
|Hyundai Tucson
|7.6%
|1.3x
|10
|Subaru Outback
|6.8%
|1.1x
|Средний показатель
|5.9%
|-
|10 пикапов и полу грузовиков, находящихся в собственности 15 лет и более
|Место
|Авто
|% 15+-годовых машин у первоначальных владельцев
|По сравнению со средним
|1
|Toyota Tacoma
|11.6%
|1.8x
|2
|Toyota Tundra
|11.3%
|1.8x
|3
|Nissan Frontier
|8.5%
|1.3x
|4
|GMC Canyon
|7.8%
|1.2x
|5
|Chevrolet Colorado
|7.6%
|1.2x
|6
|Nissan Titan
|6.7%
|1.1x
|Средний показатель
|6.3%
|-
|7
|Chevrolet Silverado 1500
|6.0%
|0.9x
|8
|Ford Ranger
|5.3%
|0.8x
|9
|Ram 1500
|5.2%
|0.8x
|10
|Ford F-150
|5.1%
|0.8x
|11
|GMC Sierra 1500
|5.0%
|0.8x
|Спортивные автомобили, находящиеся в собственности 15 лет и более
|Место
|Авто
|% 15+-годовых машин у первоначальных владельцев
|По сравнению со средним
|1
|Mazda MX-5 Miata
|7.6%
|1.9x
|2
|BMW Z4
|6.7%
|1.7x
|3
|BMW M5
|4.9%
|1.2x
|4
|Chevrolet Corvette
|4.3%
|1.1x
|5
|Ford GT
|4.2%
|1x
|6
|Audi S4
|4.1%
|1x
|Средний показатель
|4.1%
|-
|10 брендов, автомобилями которых владельцы владеют 15 и более лет:
|Место
|Бренд
|% 15+-годовых машин у первоначальных владельцев
|По сравнению со средним
|1
|Toyota
|9.8%
|1.6x
|2
|Honda
|8.1%
|1.3x
|3
|Subaru
|8.0%
|1.3x
|4
|Acura
|7.9%
|1.3x
|5
|Mazda
|6.3%
|1.0x
|Средний показатель
|6.1%
|-
|6
|Mitsubishi
|5.5%
|0.9x
|7
|Hyundai
|5.5%
|0.9x
|8
|Chrysler
|5.5%
|0.9x
|9
|Nissan
|5.3%
|0.9x
|10
|Lexus
|5.2%
|0.9x
|Самые популярные модели автомобилей, находящихся в собственности 15 и более лет
|Место
|Авто
|% 15+-годовых машин у первоначальных владельцев
|По сравнению со средним
|1
|Toyota Highlander
|12.4%
|2.0x
|2
|Toyota Tacoma
|11.6%
|1.9x
|3
|Honda CR-V
|10.7%
|1.8x
|4
|Subaru Forester
|9.8%
|1.6x
|5
|Toyota 4Runner
|9.4%
|1.5x
|6
|Toyota Corolla
|8.9%
|1.5x
|7
|Toyota RAV4
|8.7%
|1.4x
|8
|Toyota Camry
|8.5%
|1.4x
|9
|Honda Accord
|7.2%
|1.2x
|10
|Subaru Outback
|6.8%
|1.1x
|11
|Honda Civic
|6.7%
|1.1x
|Средний показатель
|6.1%
|-
|12
|Chevrolet Silverado 1500
|6.0%
|1.0x
|13
|Ram 1500
|5.2%
|0.9x
|14
|Ford F-150
|5.1%
|0.8x
|15
|GMC Sierra 1500
|5.0%
|0.8x
|16
|Nissan Altima
|4.3%
|0.7x
|17
|Ford Escape
|4.3%
|0.7x
|18
|Chevrolet Equinox
|3.8%
|0.6x
|19
|Jeep Wrangler
|3.8%
|0.6x
|20
|Ford Explorer
|3.7%
|0.6x
|21
|Jeep Grand Cherokee
|3.6%
|0.6x
|22
|Jeep Cherokee
|2.9%
|0.5x