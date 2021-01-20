А топ-10 составляют исключительно японские бренды.

Владельцы автомобилей марки Toyota наиболее лояльно относятся к своим машинам, держа их в своей собственности более 15 лет. Это последние результаты исследования iSeeCars, в котором проанализировано более 660 000 автомобилей, выпущенных в 1981-2005 годах и проданных в США в 2020 году.

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Согласно исследованию, семь из 10 автомобилей, удерживаемых владельцем более 15 лет, происходят от одного производителя. При этом Toyota Prius удерживается в 2,2 раза дольше, чем средний автомобиль, а 13,7 процента 15-летних “приусов” все еще находятся в собственности их первоначальных покупателей.

Внедорожник Toyota Highlander следует за гибридным хэтчбеком, поскольку 12,4 процента машин все еще находятся у первого покупателя – это в два раза больше, чем средний показатель. Tacoma, Sienna и Tubdra имеют чуть более низкий показатель около 11 процентов. Таким образом, пять первых мест рейтинга принадлежат Toyota.

Интересно, что другие автомобили в списке также японские. Honda CR-V указана на шестом месте, за ним следуют Subaru Forester, Toyota 4Runner и Toyota Sequoia, формируя топ-10.

Также в отчете содержатся другие интересные рейтинги, включающие “наибольшая преданность бренду”, “наибольшая преданность модели”, а также лояльность к машинам по сегментам.

10 машин, которые остаются у владельца 15 и более лет

Место Авто % 15+-годовых машин у первоначальных владельцев По сравнению со средним 1 Toyota Prius 13.7% 2.2x 2 Toyota Highlander 12.4% 2.0x 3 Toyota Tacoma 11.6% 1.9x 4 Toyota Sienna 11.5% 1.9x 5 Toyota Tundra 11.3% 1.8x 6 Honda CR-V 10.7% 1.8x 7 Honda Pilot 10.4% 1.7x 8 Subaru Forester 9.8% 1.6x 9 Toyota 4Runner 9.4% 1.5x 10 Toyota Sequoia 9.1% 1.5x Общий средний 6.1% -

10 брендов, автомобилями которых владельцы владеют 15 и более лет: Место Бренд % 15+-годовых машин у первоначальных владельцев По сравнению со средним 1 Toyota 9.8% 1.6x 2 Honda 8.1% 1.3x 3 Subaru 8.0% 1.3x 4 Acura 7.9% 1.3x 5 Mazda 6.3% 1.0x Средний показатель 6.1% - 6 Mitsubishi 5.5% 0.9x 7 Hyundai 5.5% 0.9x 8 Chrysler 5.5% 0.9x 9 Nissan 5.3% 0.9x 10 Lexus 5.2% 0.9x