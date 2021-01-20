А топ-10 составляют исключительно японские бренды.

Владельцы автомобилей марки Toyota наиболее лояльно относятся к своим машинам, держа их в своей собственности более 15 лет. Это последние результаты исследования iSeeCars, в котором проанализировано более 660 000 автомобилей, выпущенных в 1981-2005 годах и проданных в США в 2020 году.

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Согласно исследованию, семь из 10 автомобилей, удерживаемых владельцем более 15 лет, происходят от одного производителя. При этом Toyota Prius удерживается в 2,2 раза дольше, чем средний автомобиль, а 13,7 процента 15-летних “приусов” все еще находятся в собственности их первоначальных покупателей.

Внедорожник Toyota Highlander следует за гибридным хэтчбеком, поскольку 12,4 процента машин все еще находятся у первого покупателя – это в два раза больше, чем средний показатель. Tacoma, Sienna и Tubdra имеют чуть более низкий показатель около 11 процентов. Таким образом, пять первых мест рейтинга принадлежат Toyota.

Интересно, что другие автомобили в списке также японские. Honda CR-V указана на шестом месте, за ним следуют Subaru Forester, Toyota 4Runner и Toyota Sequoia, формируя топ-10.

Также в отчете содержатся другие интересные рейтинги, включающие “наибольшая преданность бренду”, “наибольшая преданность модели”, а также лояльность к машинам по сегментам.

10 машин, которые остаются у владельца 15 и более лет

Место Авто % 15+-годовых машин у первоначальных владельцев По сравнению со средним
1 Toyota Prius 13.7% 2.2x
2 Toyota Highlander 12.4% 2.0x
3 Toyota Tacoma 11.6% 1.9x
4 Toyota Sienna 11.5% 1.9x
5 Toyota Tundra 11.3% 1.8x
6 Honda CR-V 10.7% 1.8x
7 Honda Pilot 10.4% 1.7x
8 Subaru Forester 9.8% 1.6x
9 Toyota 4Runner 9.4% 1.5x
10 Toyota Sequoia 9.1% 1.5x
Общий средний 6.1% -

10 внедорожников, находящихся в собственности 15 лет и более
Место Авто % 15+-годовых машин у первоначальных владельцев По сравнению со средним
1 Toyota Highlander 12.4% 2.1x
2 Honda CR-V 10.7% 1.8x
3 Honda Pilot 10.4% 1.7x
4 Subaru Forester 9.8% 1.6x
5 Toyota 4Runner 9.4% 1.6x
6 Toyota Sequoia 9.1% 1.5x
7 Toyota RAV4 8.7% 1.5x
8 Acura MDX 7.9% 1.3x
9 Hyundai Tucson 7.6% 1.3x
10 Subaru Outback 6.8% 1.1x
Средний показатель 5.9% -

10 пикапов и полу грузовиков, находящихся в собственности 15 лет и более
Место Авто % 15+-годовых машин у первоначальных владельцев По сравнению со средним
1 Toyota Tacoma 11.6% 1.8x
2 Toyota Tundra 11.3% 1.8x
3 Nissan Frontier 8.5% 1.3x
4 GMC Canyon 7.8% 1.2x
5 Chevrolet Colorado 7.6% 1.2x
6 Nissan Titan 6.7% 1.1x
Средний показатель 6.3% -
7 Chevrolet Silverado 1500 6.0% 0.9x
8 Ford Ranger 5.3% 0.8x
9 Ram 1500 5.2% 0.8x
10 Ford F-150 5.1% 0.8x
11 GMC Sierra 1500 5.0% 0.8x

Спортивные автомобили, находящиеся в собственности 15 лет и более
Место Авто % 15+-годовых машин у первоначальных владельцев По сравнению со средним
1 Mazda MX-5 Miata 7.6% 1.9x
2 BMW Z4 6.7% 1.7x
3 BMW M5 4.9% 1.2x
4 Chevrolet Corvette 4.3% 1.1x
5 Ford GT 4.2% 1x
6 Audi S4 4.1% 1x
Средний показатель 4.1% -

10 брендов, автомобилями которых владельцы владеют 15 и более лет:
Место Бренд % 15+-годовых машин у первоначальных владельцев По сравнению со средним
1 Toyota 9.8% 1.6x
2 Honda 8.1% 1.3x
3 Subaru 8.0% 1.3x
4 Acura 7.9% 1.3x
5 Mazda 6.3% 1.0x
Средний показатель 6.1% -
6 Mitsubishi 5.5% 0.9x
7 Hyundai 5.5% 0.9x
8 Chrysler 5.5% 0.9x
9 Nissan 5.3% 0.9x
10 Lexus 5.2% 0.9x

Самые популярные модели автомобилей, находящихся в собственности 15 и более лет
Место Авто % 15+-годовых машин у первоначальных владельцев По сравнению со средним
1 Toyota Highlander 12.4% 2.0x
2 Toyota Tacoma 11.6% 1.9x
3 Honda CR-V 10.7% 1.8x
4 Subaru Forester 9.8% 1.6x
5 Toyota 4Runner 9.4% 1.5x
6 Toyota Corolla 8.9% 1.5x
7 Toyota RAV4 8.7% 1.4x
8 Toyota Camry 8.5% 1.4x
9 Honda Accord 7.2% 1.2x
10 Subaru Outback 6.8% 1.1x
11 Honda Civic 6.7% 1.1x
Средний показатель 6.1% -
12 Chevrolet Silverado 1500 6.0% 1.0x
13 Ram 1500 5.2% 0.9x
14 Ford F-150 5.1% 0.8x
15 GMC Sierra 1500 5.0% 0.8x
16 Nissan Altima 4.3% 0.7x
17 Ford Escape 4.3% 0.7x
18 Chevrolet Equinox 3.8% 0.6x
19 Jeep Wrangler 3.8% 0.6x
20 Ford Explorer 3.7% 0.6x
21 Jeep Grand Cherokee 3.6% 0.6x
22 Jeep Cherokee 2.9% 0.5x