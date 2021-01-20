А топ-10 складають виключно японські бренди.
Власники автомобілів марки Toyota найбільш лояльно ставляться до своїх машин, тримаючи їх у своїй власності понад 15 років. Це останні результати дослідження iSeeCars, у якому проаналізовано понад 660 000 автомобілів, випущених у 1981-2005 роках та проданих у США в 2020 році.
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Згідно з дослідженням, сім з 10 автомобілів, які утримуються власником понад 15 років, походять від одного виробника. При цьому Toyota Prius утримується у 2,2 рази довше, ніж середній автомобіль, а 13,7 відсотка 15-річних “Пріусів” все ще перебувають у власності їхніх початкових покупців.
Позашляховик Toyota Highlander слідує за гібридним хетчбеком, оскільки 12,4 відсотка машин все ще перебувають у першого покупця – це вдвічи більше, ніж середній показник. Tacoma, Sienna та Tubdra мають трохи нижчий показник близько 11 відсотків. Таким чином, п’ять перших місць рейтингу належать Toyota.
Цікаво, що інші автомобілі у списку також японські. Honda CR-V вказана на шостому місці, за ним слідують Subaru Forester, Toyota 4Runner та Toyota Sequoia, формуючи топ-10.
Також у звіті містяться інші цікаві рейтинги, що включає “найбільша відданість бренду”, “найбільша відданість моделі”, а також лояльність до машин за сегментами.
10 машин, які залишаються у власника 15 і більше років
|Місце
|Авто
|% 15+-річних машин у початкових власників
|Порівняно із середнім
|1
|Toyota Prius
|13.7%
|2.2x
|2
|Toyota Highlander
|12.4%
|2.0x
|3
|Toyota Tacoma
|11.6%
|1.9x
|4
|Toyota Sienna
|11.5%
|1.9x
|5
|Toyota Tundra
|11.3%
|1.8x
|6
|Honda CR-V
|10.7%
|1.8x
|7
|Honda Pilot
|10.4%
|1.7x
|8
|Subaru Forester
|9.8%
|1.6x
|9
|Toyota 4Runner
|9.4%
|1.5x
|10
|Toyota Sequoia
|9.1%
|1.5x
|Загальний середній
|6.1%
|-
|10 позашляховиків, що у перебувають власності 15 років і більше
|Місце
|Авто
|% 15+-річних машин у початкових власників
|Порівняно із середнім
|1
|Toyota Highlander
|12.4%
|2.1x
|2
|Honda CR-V
|10.7%
|1.8x
|3
|Honda Pilot
|10.4%
|1.7x
|4
|Subaru Forester
|9.8%
|1.6x
|5
|Toyota 4Runner
|9.4%
|1.6x
|6
|Toyota Sequoia
|9.1%
|1.5x
|7
|Toyota RAV4
|8.7%
|1.5x
|8
|Acura MDX
|7.9%
|1.3x
|9
|Hyundai Tucson
|7.6%
|1.3x
|10
|Subaru Outback
|6.8%
|1.1x
|Середній показник
|5.9%
|-
|10 пікапів та напіввантажівок, що перебувають у власності 15 років і більше
|Місце
|Авто
|% 15+-річних машин у початкових власників
|Порівняно із середнім
|1
|Toyota Tacoma
|11.6%
|1.8x
|2
|Toyota Tundra
|11.3%
|1.8x
|3
|Nissan Frontier
|8.5%
|1.3x
|4
|GMC Canyon
|7.8%
|1.2x
|5
|Chevrolet Colorado
|7.6%
|1.2x
|6
|Nissan Titan
|6.7%
|1.1x
|Середній показник
|6.3%
|-
|7
|Chevrolet Silverado 1500
|6.0%
|0.9x
|8
|Ford Ranger
|5.3%
|0.8x
|9
|Ram 1500
|5.2%
|0.8x
|10
|Ford F-150
|5.1%
|0.8x
|11
|GMC Sierra 1500
|5.0%
|0.8x
|Спортивні автомобілі, що перебувають у власності 15 років і більше
|Місце
|Авто
|% 15+-річних машин у початкових власників
|Порівняно із середнім
|1
|Mazda MX-5 Miata
|7.6%
|1.9x
|2
|BMW Z4
|6.7%
|1.7x
|3
|BMW M5
|4.9%
|1.2x
|4
|Chevrolet Corvette
|4.3%
|1.1x
|5
|Ford GT
|4.2%
|1x
|6
|Audi S4
|4.1%
|1x
|Середній показник
|4.1%
|-
|10 брендів, автомобілями яких власники володіють 15 і більше років:
|Місце
|Бренд
|% 15+-річних машин у початкових власників
|Порівняно із середнім
|1
|Toyota
|9.8%
|1.6x
|2
|Honda
|8.1%
|1.3x
|3
|Subaru
|8.0%
|1.3x
|4
|Acura
|7.9%
|1.3x
|5
|Mazda
|6.3%
|1.0x
|Середній показник
|6.1%
|-
|6
|Mitsubishi
|5.5%
|0.9x
|7
|Hyundai
|5.5%
|0.9x
|8
|Chrysler
|5.5%
|0.9x
|9
|Nissan
|5.3%
|0.9x
|10
|Lexus
|5.2%
|0.9x
|Найпопулярніші моделі автомобілів, що перебувають у власності 15 і більше років
|Місце
|Авто
|% 15+-річних машин у початкових власників
|Порівняно із середнім
|1
|Toyota Highlander
|12.4%
|2.0x
|2
|Toyota Tacoma
|11.6%
|1.9x
|3
|Honda CR-V
|10.7%
|1.8x
|4
|Subaru Forester
|9.8%
|1.6x
|5
|Toyota 4Runner
|9.4%
|1.5x
|6
|Toyota Corolla
|8.9%
|1.5x
|7
|Toyota RAV4
|8.7%
|1.4x
|8
|Toyota Camry
|8.5%
|1.4x
|9
|Honda Accord
|7.2%
|1.2x
|10
|Subaru Outback
|6.8%
|1.1x
|11
|Honda Civic
|6.7%
|1.1x
|Середній показник
|6.1%
|-
|12
|Chevrolet Silverado 1500
|6.0%
|1.0x
|13
|Ram 1500
|5.2%
|0.9x
|14
|Ford F-150
|5.1%
|0.8x
|15
|GMC Sierra 1500
|5.0%
|0.8x
|16
|Nissan Altima
|4.3%
|0.7x
|17
|Ford Escape
|4.3%
|0.7x
|18
|Chevrolet Equinox
|3.8%
|0.6x
|19
|Jeep Wrangler
|3.8%
|0.6x
|20
|Ford Explorer
|3.7%
|0.6x
|21
|Jeep Grand Cherokee
|3.6%
|0.6x
|22
|Jeep Cherokee
|2.9%
|0.5x