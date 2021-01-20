А топ-10 складають виключно японські бренди.

Власники автомобілів марки Toyota найбільш лояльно ставляться до своїх машин, тримаючи їх у своїй власності понад 15 років. Це останні результати дослідження iSeeCars, у якому проаналізовано понад 660 000 автомобілів, випущених у 1981-2005 роках та проданих у США в 2020 році.

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Згідно з дослідженням, сім з 10 автомобілів, які утримуються власником понад 15 років, походять від одного виробника. При цьому Toyota Prius утримується у 2,2 рази довше, ніж середній автомобіль, а 13,7 відсотка 15-річних “Пріусів” все ще перебувають у власності їхніх початкових покупців.

Позашляховик Toyota Highlander слідує за гібридним хетчбеком, оскільки 12,4 відсотка машин все ще перебувають у першого покупця – це вдвічи більше, ніж середній показник. Tacoma, Sienna та Tubdra мають трохи нижчий показник близько 11 відсотків. Таким чином, п’ять перших місць рейтингу належать Toyota.

Цікаво, що інші автомобілі у списку також японські. Honda CR-V вказана на шостому місці, за ним слідують Subaru Forester, Toyota 4Runner та Toyota Sequoia, формуючи топ-10.

Також у звіті містяться інші цікаві рейтинги, що включає “найбільша відданість бренду”, “найбільша відданість моделі”, а також лояльність до машин за сегментами.

10 машин, які залишаються у власника 15 і більше років

Місце Авто % 15+-річних машин у початкових власників Порівняно із середнім
1 Toyota Prius 13.7% 2.2x
2 Toyota Highlander 12.4% 2.0x
3 Toyota Tacoma 11.6% 1.9x
4 Toyota Sienna 11.5% 1.9x
5 Toyota Tundra 11.3% 1.8x
6 Honda CR-V 10.7% 1.8x
7 Honda Pilot 10.4% 1.7x
8 Subaru Forester 9.8% 1.6x
9 Toyota 4Runner 9.4% 1.5x
10 Toyota Sequoia 9.1% 1.5x
Загальний середній 6.1% -

10 позашляховиків, що у перебувають власності 15 років і більше
Місце Авто % 15+-річних машин у початкових власників Порівняно із середнім
1 Toyota Highlander 12.4% 2.1x
2 Honda CR-V 10.7% 1.8x
3 Honda Pilot 10.4% 1.7x
4 Subaru Forester 9.8% 1.6x
5 Toyota 4Runner 9.4% 1.6x
6 Toyota Sequoia 9.1% 1.5x
7 Toyota RAV4 8.7% 1.5x
8 Acura MDX 7.9% 1.3x
9 Hyundai Tucson 7.6% 1.3x
10 Subaru Outback 6.8% 1.1x
Середній показник 5.9% -

10 пікапів та напіввантажівок, що перебувають у власності 15 років і більше
Місце Авто % 15+-річних машин у початкових власників Порівняно із середнім
1 Toyota Tacoma 11.6% 1.8x
2 Toyota Tundra 11.3% 1.8x
3 Nissan Frontier 8.5% 1.3x
4 GMC Canyon 7.8% 1.2x
5 Chevrolet Colorado 7.6% 1.2x
6 Nissan Titan 6.7% 1.1x
Середній показник 6.3% -
7 Chevrolet Silverado 1500 6.0% 0.9x
8 Ford Ranger 5.3% 0.8x
9 Ram 1500 5.2% 0.8x
10 Ford F-150 5.1% 0.8x
11 GMC Sierra 1500 5.0% 0.8x

Спортивні автомобілі, що перебувають у власності 15 років і більше
Місце Авто % 15+-річних машин у початкових власників Порівняно із середнім
1 Mazda MX-5 Miata 7.6% 1.9x
2 BMW Z4 6.7% 1.7x
3 BMW M5 4.9% 1.2x
4 Chevrolet Corvette 4.3% 1.1x
5 Ford GT 4.2% 1x
6 Audi S4 4.1% 1x
Середній показник 4.1% -

10 брендів, автомобілями яких власники володіють 15 і більше років:
Місце Бренд % 15+-річних машин у початкових власників Порівняно із середнім
1 Toyota 9.8% 1.6x
2 Honda 8.1% 1.3x
3 Subaru 8.0% 1.3x
4 Acura 7.9% 1.3x
5 Mazda 6.3% 1.0x
Середній показник 6.1% -
6 Mitsubishi 5.5% 0.9x
7 Hyundai 5.5% 0.9x
8 Chrysler 5.5% 0.9x
9 Nissan 5.3% 0.9x
10 Lexus 5.2% 0.9x

Найпопулярніші моделі автомобілів, що перебувають у власності 15 і більше років
Місце Авто % 15+-річних машин у початкових власників Порівняно із середнім
1 Toyota Highlander 12.4% 2.0x
2 Toyota Tacoma 11.6% 1.9x
3 Honda CR-V 10.7% 1.8x
4 Subaru Forester 9.8% 1.6x
5 Toyota 4Runner 9.4% 1.5x
6 Toyota Corolla 8.9% 1.5x
7 Toyota RAV4 8.7% 1.4x
8 Toyota Camry 8.5% 1.4x
9 Honda Accord 7.2% 1.2x
10 Subaru Outback 6.8% 1.1x
11 Honda Civic 6.7% 1.1x
Середній показник 6.1% -
12 Chevrolet Silverado 1500 6.0% 1.0x
13 Ram 1500 5.2% 0.9x
14 Ford F-150 5.1% 0.8x
15 GMC Sierra 1500 5.0% 0.8x
16 Nissan Altima 4.3% 0.7x
17 Ford Escape 4.3% 0.7x
18 Chevrolet Equinox 3.8% 0.6x
19 Jeep Wrangler 3.8% 0.6x
20 Ford Explorer 3.7% 0.6x
21 Jeep Grand Cherokee 3.6% 0.6x
22 Jeep Cherokee 2.9% 0.5x