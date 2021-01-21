Наразі під маркою Lancia продається одна-єдина модель авто – десятирічний хетчбек Ypsilon.

Щойно сформований мега-альянс Stellantis розділив 14 своїх автомобільних брендів на групи зі своїм директором для кожної. Класифікація Lancia йде врозріз із нинішньою позицією бренду.

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Сектор “Глобальні позашляховики” повністю належить бренду Jeep, марки Chrysler, Dodge та Ram об'єднані у “Американські бренди”, Citroen, Fiat та Abarth названі “Ядром”. Opel, Vauxhall і Peugeot рахуються “Верхнім мейнстрімом”. Maserati входить до групи “Розкіш”, а марки Lancia, Alfa Romeo і DS – до групи “Преміум”. Крім того, в окрему групу “Мобільність” виділено сервіси Free2Move і Leasys.

Протягом останніх п’яти років італійська марка Lancia продає лише один хетчбек Ypsilon, який востаннє оновлювався десять років тому. Навесні минулого року модель запропонували у виконанні EcoChic з помірно гібридною силовою установкою від Fiat 500. Усі версії агрегатуються механічними коробками передач. Коштують хетчбеки від Lancia 14 750 – 16 700 євро. Усе це аж ніяк не тягне на “преміум”.

Незважаючи на всі недоліки, у 2019 році Lancia з єдиною моделлю показала кращі результати продажів, ніж уся лінійка Alfa Romeo – для Ypsilon знайшлось 58 830 покупців, а “Альфи” обрало на 4 тисячі менше людей. У 2020 році рахунок також на користь Lancia – 38 328 машин, проти 31 479 у Alfa Romeo.

Фото: Lancia Ypsilon / Lancia