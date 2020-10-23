Fiat расширил семейство 500e: к трехдверному хэтчбеку и кабриолету добавили асимметричную четырехдверку. Одновременно представили еще одну, более скромную силовую установку.

Новый кузов называется Fiat 500 3+1. С правой стороны у него расположились небольшие задние двери, которые открываются против хода движения. Благодаря отсутствию средней стойки облегчается доступ в салон. Открывается задняя дверь только после передней, поэтому дополнительных проблем с безопасностью быть не должно.

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Разработчики говорят, что по внешним размерам и внутреннему пространству четырехдверный Fiat 500e не отличается от трехдверного. При этом он лишь на 30 кг тяжелее, что не должно существенно влиять ни на управляемость, ни на расход энергии.

Как и в случае с предыдущими модификациями, Fiat 500 3+1 дебютировал в дорогой версии la Prima с полностью светодиодными фарами, двуцветными 17-дюймовыми дисками, хромированными акцентами в экстерьере, регулируемыми креслами из кожзаменителя.

Среди прочего, в оснащение входят мультимедийная система с 10,25-дюймовым тачскрином, беспроводная зарядка для смартфона, салонное зеркало с автозатемнением и набор ассистентов вождения, которые обеспечивают машине второй уровень автономности по классификации SAE. На выбор покупателям предложат три цвета кузова: Rose Gold, Glacier Blue и Onyx Black.

До сих пор электрический Fiat 500 имел безальтернативную установку со 118-сильным мотором и батареей на 42 киловатт-часа, что обеспечивает запас хода в 320 километров по циклу WLTP. В Европе цены на хэтчбек начинались с 34 900 евро, на кабриолет – с 37 500 евро. Теперь же появился куда более доступный вариант – за 19 900 евро. Такому электрокару положены 70-киловаттный (95-сильный) мотор и блок аккумуляторов на 23,8 киловатт-часа.

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Новинка развивает 100 км/ч за 9,5 секунды – на полсекунды дольше старшей модификации. Максимальная скорость снизилась со 150 до 135 км/ч, дальность пробега – до 180 километров. В качестве основных покупателей Fiat видит людей, что ездят по городу часто, но на небольшие расстояния: в пределах 50 километров в день.