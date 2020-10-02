Маленькому хэтчбеку выделили дополнительную дверцу с пассажирской стороны, которая будет открываться в противоположную сторону от основных.

Электрический Fiat 500е нового поколения дебютировал в июне этого года. В Европе новинка предлагается в кузовах хэтчбек (три двери) и кабриолет (две двери). Позже в этом месяце стартуют продажи еще одной кузовной версии с дополнительной дверцой.

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Новая версия хэтчбека Fiat 500е, по информации AutomotiveNews, дебютирует в середине октября под названием Trepiuno. Известно, что дополнительная дверка для пассажиров заднего ряда сидений будет открываться против хода движения. По такому принципу открывались дверцы у спорткара Mazda RX-8, а Fiat отработал эту схему на пикапе Strada предыдущего поколения.

Электрический хэтч построен на новой платформе для электрокаров, оснащен мотором на 120 сил и аккумулятором емкостью 42 киловатт-часа. Запас хода на одном заряде составляет 320 километров (WLTP). Цены в Италии стартуют с отметки 34,9 тысячи евро.