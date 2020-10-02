Маленькому хетчбеку виділили додаткову дверку з пасажирського боку, котра буде відчинятись у протилежний бік від основних.

Електричний Fiat 500е нового покоління дебютував в червні цього року. У Європі новинка пропонується в кузовах хетчбек (троє дверей) і кабріолет (двоє дверей). Пізніше цього місяця стартують продажі ще однієї кузовної версії з додатковою дверкою.

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Нова версія хетчбека Fiat 500е, за інформацією AutomotiveNews, дебютує в середині жовтня під назвою Trepiuno. Відомо, що додаткова дверка для пасажирів заднього ряду сидінь відчинятиметься проти ходу руху. За таким принципом відкривались дверцята у спорткара Mazda RX-8, а Fiat відпрацював цю схему на пікапі Strada попереднього покоління.

Електричний хетч побудований на новій платформі для електрокарів, оснащений мотором на 120 сил та акумулятором ємністю 42 кіловат-години. Запас ходу на одному заряді становить 320 кілометрів (WLTP). Ціни в Італії стартують з відмітки 34,9 тисячі євро.