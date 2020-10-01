Коллекционная модель в масштабе 1:8 стоит $11 480.

Ferrari Monza SP2 – один из самых редких автомобилей, выезжавших за ворота завода в Маранелло. Баркетты Ferrari Monza SP1 и SP2 были представлены в 2018 году, как модели 2019 года, а их запланированный к производству тираж составляет 500 экземпляров. Каждый из этих автомобилей стоит 1,75 миллиона долларов, однако теперь можно получить один из них всего за 11,480 долларов.

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Конечно, установить рекорд круга на треке на таком Ferrari Monza SP2 не выйдет, поскольку он уменьшен в восемь раз, а мотор под его капотом – лишь бутафория. В остальном же масштабная модель, созданная фирмой Amalgam, в точности воспроизводит настоящий суперкар.

Кнопки на руле, ремни безопасности, двери, открывающиеся вверх, даже интерьер украшен настоящими материалами в цвете Rosso Corsa от оригинального Ferrari Monza SP2. Модель установлена на постаменте из углеволокна, закрыта пыленепроницаемой акриловой крышкой. Каждая модель поставляется с нумерованным сертификатом подлинности, который хранится в кожаном футляре.

Фото: Amalgam Ferrari Monza SP2 1:8 / Ferrari