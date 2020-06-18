Эта масштабная модель отнюдь не является игрушкой, хотя и создана для забавы.

Хобби может быть очень дорогим. Особенно, если оно связано с маркой Rolls-Royce.

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Когда автопроизводители отвлекаются от будничных дел, они строят яхты и субмарины, дома и электровелосипеды, часы и мебель – что угодно, где можно проявить фирменный дизайн и стиль. Масштабные модели для автопроизводителей, как правило, выпускают по лицензии производители игрушек, однако компания Rolls-Royce даже в этом решила пойти собственным путем и предлагает настоящим поклонникам марки крафтовую масштабную модель с широкими возможностями персонализации.

Модель Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8 стоит минимум 17 000 долларов. Однако, как и настоящий люкс-кроссовер, для него доступны дополнительные опции и элементы персонализации. Например – палитра из 40 000 оттенков краски для кузова. Тем, кому не нравится ни один из них, позволят создать собственный.

Все масштабные Cullinan собираются, красятся и полируются вручную, с использованием тех же материалов, что и для настоящего автомобиля. В комплекте с моделью идет плотный футляр на глянцево-черном подиуме. Можно также убрать прозрачную витрину, чтобы открыть капот, двери, багажное отделение и рассматривать миниатюрный автомобиль во всех деталях.

Копия Cullinan оснащена действующими ходовыми огнями с пультом управления, на порогах есть декоративные накладки с подсветкой, под капотом, который открывается, можно увидеть имитацию 6,75-литрового V12.

Supercar Blondie утверждает, что “топовая версия” модели с дополнительными опциями обойдется в 40 000 долларов.

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