Ця масштабна модель аж ніяк не є іграшкою, хоча й створена для забави.

Хобі може бути дуже дорогим. Особливо, якщо воно пов’язане з маркою Rolls-Royce.

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Коли автовиробники відволікаються від буденних справ, вони будують яхти й субмарини, будинки і електровелосипеди, годинники і меблі – що завгодно, де можна проявити фірмовий дизайн і стиль. Масштабні моделі для автовиробників, як правило, випускають за ліцензією виробники іграшок, однак компанія Rolls-Royce навіть у цьому вирішила піти власним шляхом і пропонує справжнім шанувальникам марки крафтову масштабну модель з широкими можливостями персоналізації.

Модель Rolls-Royce Cullinan в масштабі 1:8 коштує мінімум 17 000 доларів. Однак, як і справжній люкс-кросовер, для нього доступні додаткові опції та елементи персоналізації. Наприклад – палітра з 40 000 відтінків фарби для кузову. Тим, кому не до вподоби жоден з них, дозволять створити власний.

Усі масштабні Cullinan збираються, фарбуються і поліруються вручну, з використанням тих же матеріалів, що і для справжнього автомобіля. У комплекті з моделлю йде щільний футляр на глянцево-чорному подіумі. Можна також прибрати прозору вітрину, щоб відкрити капот, двері, багажне відділення і розглядати мініатюрний автомобіль у всіх деталях.

Копія Cullinan оснащена діючими ходовими вогнями з пультом управління, на порогах є декоративні накладки з підсвічуванням, під капотом, що відкривається, можна побачити імітацію 6,75-літрового V12.

Supercar Blondie стверджує, що “топова версія” моделі з додатковими опціями обійдеться у 40 000 доларів.

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