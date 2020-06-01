Повна колекція меблів від британського виробника люксових авто коштує 36 тисяч євро.

Так, меблі від Bentley коштують дорожче, за деякі автомобілі. Але ж не тільки в гаражі має бути щось гарне.

Також цікаво: ТОП 20 найдорожчих автомобілів в Україні у 2020 році

Bentley стверджує, що меблі можна персоналізувати, аби вони відповідали особистому смаку замовника, вишуканою оббивкою з тканини або шкіри та коштовною деревиною. Матеріали оздоблення перегукуються з автомобільною лінійкою марки, оскільки над ними працює власна команда дизайнерів компанії, з підрозділу Bentley Home. Виготовляються ж меблі в Італії, першокласними спеціалістами, котрі у виробництві поєднують традиційні методи з сучасними технологіями.

Фото: меблі від Bentley / Bentley

“Ми дуже тісно співпрацюємо з колегами Bentley Home, щоб гарантувати, що меблі, які ми створюємо, втілюють вимогливі стандарти в дизайні та виробництві наших автомобілів”, – сказав Кріс Кук, керівник компанії Bentley.

Дивіться також: Цей незвичайний веселковий Bentley Bacalar переміг у конкурсі на кращий дизайн