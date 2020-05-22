Британський автовиробник нещодавно підвів підсумки онлайн-конкурсу на кращий дизайн для свого новго спорткара. Переможницею стала жінка на ім'я Елеанор, котра запропонувала різнобарвне оздоблення екстер'єру.

Директор дизайну Bentley Стефан Сілафф вибрав це творіння з-поміж усіх запропонованих на конкурсі робіт від шанувальників марки.

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Цей дизайн не буде втілений у одному з 12 екстравагантних баркет Mulliner Bacalar, які британська марка випустить для клієнтів, якщо, звичайно цього не побажає один із замовників. Реалізувати подібне – можливо, кажуть у Bentley, адже кольорова палітра виробника містить усі необхідні відтінки.

Починаючи з верху машини і рухаючись вниз, Bacalar має на кузові сім кольорів з палітри Bentley:

Dragon Red II – яскравий червоний колір, який раніше з'являвся на Continental GT V8 та Bentayga V8;

Orange Flame – помаранчевий відтінок з пігментом слюди та порошкоподібним алюмінієм;

Yellow Flame – саме в такому кольорі Bacalar вперше постав перед публікою.

Apple Green – один із найбільш популярних фірмових кольорів Bentley;

Jetstream II – блакитний металік;

Sequin Blue – створений на замовлення одного з клієнтів, тепер є частиною доступної палітри автомобілів марки;

Azure Purple – також походить від запиту клієнта і відтворює барви африканської фіалки.

Фото: кольори з палітри Bentley, використані на кузові Bacalar / Bentley

Усі 12 одиниць Bacalar, заплановані до виробництва, вже знайшли своїх покупців. Вартість такого авто починається з півтора мільйона фунтів. Родстер, оснащений 6-літровим W12, має потужність у 650 кінських сил, крутний момент у 900 ньютон-метрів і здатен розганятись з місця до 100 км/год за 3,5 секунди, максимальна швидкість становить 325 км/год.

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