Британський автовиробник випустив колекційну модель свого люксового позашляховика у масштабі 1:8. Шкіряний салон, лакований кузов, світлодіодні фари і 450 годин ручної роботи – у нього все, як у справжнього авто.

Кожен міні-Каллінан збирається вручну за індивідуальним замовленням клієнта, як і справжній. Масштабна модель Rolls-Royce Cullinan зібрана з більш як тисячі деталей.

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Усі модельки збираються, фарбуються і поліруються вручну, з використанням тих же матеріалів, що і для справжнього автомобіля. У комплекті з моделлю йде щільний футляр на глянцево-чорному подіумі. Можна також прибрати прозору вітрину, щоб відкрити капот, двері, багажне відділення і розглядати мініатюрний автомобіль у всіх деталях.

Копія Cullinan оснащена діючими ходовими вогнями з пультом управління, на порогах є декоративні накладки з підсвічуванням, під капотом, що відкривається, можна побачити імітацію 6,75-літрового V12. Замовники зможуть обрати один з 40 000 відтінків кольору кузову або навіть розробити власний.

Фото: масштабна копія Rolls-Royce Cullinan / Rolls-Royce

Цікаво, що виготовлення однієї масштабної моделі займає 450 годин – більше половини часу, який необхідний на збірку справжнього Rolls-Royce Cullinan.

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