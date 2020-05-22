Британский автопроизводитель выпустил коллекционную модель своего люксового внедорожника в масштабе 1:8. Кожаный салон, лакированный кузов, светодиодные фары и 450 часов ручной работы – у него все, как у настоящего авто.

Каждый мини-Каллинан собирается вручную по индивидуальному заказу клиента, как и настоящий. Масштабная модель Rolls-Royce Cullinan собрана из более тысячи деталей.

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Все модельки собираются, окрашиваются и полируются вручную, с использованием тех же материалов, что и для настоящего автомобиля. В комплекте с моделью идет плотный футляр на глянцево-черном подиуме. Можно убрать прозрачную витрину, чтобы открыть капот, двери, багажное отделение и рассматривать миниатюрный автомобиль во всех деталях.

Копия Cullinan оснащена действующими ходовыми огнями с пультом управления, на порогах являются декоративные накладки с подсветкой, под капотом, открывающимся можно увидеть имитацию 6,75-литрового V12. Заказчики смогут выбрать один из 40 тысяч оттенков цвета кузова или даже разработать собственный.

Фото: масштабная копия Rolls-Royce Cullinan / Rolls-Royce

Интересно, что изготовление одной масштабной модели занимает 450 часов – более половины времени, необходимого на сборку настоящего Rolls-Royce Cullinan.

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