Британский автопроизводитель недавно подвел итоги онлайн-конкурса на лучший дизайн для своего новго спорткара. Победительницей стала женщина по имени Элеанор, которая предложила разноцветное убранство экстерьера.

Директор дизайна Bentley Стефан Силафф выбрал это творение из всех предложенных на конкурсе работ от поклонников марки.

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Этот дизайн не будет воплощен в одном из 12 экстравагантных Баркет Mulliner Bacalar, которые британская марка выпустит для клиентов, если, конечно этого не пожелает один из заказчиков. Реализовать подобное – возможно, говорят в Bentley, ведь цветовая гамма производителя содержит все необходимые оттенки.

Начиная сверху машины и двигаясь вниз, на кузове Bacalar семь цветов из палитры Bentley:

Dragon Red II – яркий красный цвет, который ранее появлялся на Continental GT V8 и Bentayga V8;

Orange Flame – оранжевый оттенок с пигментом слюды и порошкообразным алюминием;

Yellow Flame – именно в таком цвете Bacalar впервые предстал перед публикой.

Apple Green – один из самых популярных фирменных цветов Bentley;

Jetstream II – голубой металлик;

Sequin Blue – созданный по заказу одного из клиентов, теперь является частью доступной палитры автомобилей марки;

Azure Purple – также происходит от запроса клиента и воспроизводит цвета африканской фиалки.

Фото: цвета из палитры Bentley, использованные на кузове Bacalar / Bentley

Все 12 единиц Bacalar, запланированные к производству, уже нашли своих покупателей. Стоимость такого авто начинается с полутора миллионов фунтов. Родстер, оснащенный 6-литровым W12, имеет мощность в 650 лошадиных сил, крутящий момент в 900 ньютон-метров и способен разгоняться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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