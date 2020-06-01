Полная коллекция мебели от британского производителя люксовых авто стоит 36 тысяч евро.

Да, мебель от Bentley стоит дороже, чем некоторые автомобили. Но не только в гараже должно быть что-то хорошее.

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Bentley утверждает, что мебель можно персонализировать, чтобы она соответствовали личному вкусу заказчика, изысканной обивкой из ткани или кожи и ценной древесиной. Материалы отделки перекликаются с автомобильной линейкой марки, поскольку над ними работает собственная команда дизайнеров компании, из подразделения Bentley Home. Изготавливается же мебель в Италии, первоклассными специалистами, которые в производстве сочетают традиционные методы с современными технологиями.

Фото: мебель от Bentley / Bentley

"Мы очень тесно сотрудничаем с коллегами Bentley Home, чтобы гарантировать, что мебель, которую мы создаем, воплощает требовательные стандарты в дизайне и производстве наших автомобилей", – сказал Крис Кук, руководитель компании Bentley.

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