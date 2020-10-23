Fiat розширив сімейство 500e: до трьохдверного хетчбеку і кабріолету додали асиметричну четирехдверку. Одночасно представили ще одну, більш скромну силову установку.

Новий кузов називається Fiat 500 3 + 1. З правого боку у нього розташувалася невеличкі задні дверцята, що відкриваються проти ходу руху. Завдяки відсутності середньої стійки полегшується доступ в салон. Відкривається задні двері тільки після передньої, тому додаткових проблем з безпекою бути не повинно.

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Розробники говорять, що за зовнішніми розмірами і внутрішньому простору чотиридверний Fiat 500e не відрізняється від трьохдверного. При цьому він лише на 30 кг важче, що не повинно суттєво впливати ні на керованість, ні на витрату енергії.

Як і у випадку з попередніми модифікаціями, Fiat 500 3 + 1 дебютував в дорогій версії la Prima з повністю світлодіодними фарами, двокольоровими 17-дюймовими дисками, хромованими акцентами в екстер'єрі, регульованими кріслами зі шкірозамінника.

Серед іншого, в оснащення входять мультимедійна система з 10,25-дюймовим тачскріном, бездротова зарядка для смартфона, салонне дзеркало з автозатемненням і набір асистентів водіння, що забезпечують машині другий рівень автономності за класифікацією SAE. На вибір покупцям запропонують три кольори кузова: Rose Gold, Glacier Blue і Onyx Black.

До сих пір електричний Fiat 500 мав безальтернативну установку зі 118-сильним мотором і батареєю на 42 кіловат-години, що забезпечує запас ходу в 320 кілометрів по циклу WLTP. У Європі ціни на хетчбек починалися с 34 900 євро, на кабріолет - з 37 500 євро. Тепер же з'явився куди більш доступний варіант - за 19 900 євро. Такому електрокару покладені 70-кіловатний (95-сильний) мотор і блок акумуляторів на 23,8 кіловат-години.

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Новинка розвиває 100 км / год за 9,5 секунди - на півсекунди довше старшої модифікації. Максимальна швидкість знизилася з 150 до 135 км / год, дальність пробігу - до 180 кілометрів. В якості основних покупців Fiat бачить людей, що їздять по місту часто, але на невеликі відстані: в межах 50 кілометрів на день.