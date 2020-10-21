Компанія Fiat показала оновлений хетчбек Mobi.

Зазначимо, що ця модель сходить з конвеєра від 2016 року. За цей період було реалізовано 215 тисяч екземплярів. Останнім часом попит на сіті-кар знизився, тому виробник зважився на масштабне оновлення.

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Fiat Mobi, як і раніше, дуже компактний і досягає в довжину 3566 мм. Після рестайлингу він отримав перероблену решітку радіатора з горизонтальними планками і нову емблему марки з великими літерами. Також виробник розширив перелік версій моделі. До вже наявних Easy і Like додався кросовер Trekking на зразок Renault Sandero Stepway.

Крос-версія Trekking отримала двоколірний кузов, рейлінги на даху, чорні пластикові розширювачі колісних арок, темні декоративні молдинги на дверях, посилений бампер, 14-дюймові легкосплавні диски, чорні ковпаки дзеркал і спеціальні шильдики. Також була допрацьована підвіска, в результаті чого у автомобіля збільшився дорожній просвіт до 190 мм, що на 34 мм більше, ніж у стандартного варіанту сіті-кара.

Під капотом нічого не змінилося. Як і раніше, в рух Fiat призводить 1,0-літровий чотирициліндровий двохпаливний (бензин і етанол) двигун Fire Evo Flex потужністю 75 к.с. Автомобіль вже доступний в Бразилії, а пізніше він надійде і на інші ринки. Купити Fiat Mobi можна вiд 7 тисячі доларів, а на варіант Trekking - від 8 500 доларів.