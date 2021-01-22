Один із учасників драг-рейсінгу для електрокарів не зовсім хетчбек – це субкомпактний кросовер Mazda MX-30, однак у змаганні він не мав особливих переваг, порівняно з суперниками.

Навряд чи котрийсь із учасників драг-рейсінгу може назватись “гарячим хетчбеком” – кишеньковою гарматою для швидких заїздів по колу чи на прямій, але кожному з них електричний силовий привід забезпечує чудову динаміку з цифрами, недосяжними для серійних хот-хетчів з традиційними ДВЗ.

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Автори ролика на каналі ThEVox Network дали кожному електрокару своєрідне прізвисько:

Smart EQ ForFour – єдиний сітікар;

Renault Zoe – ветеран;

Volkswagen e-Up! – тверезий німець;

Peugeot e-208 – тихий лев;

Mazda MX-30 – великий малюк;

MINI Cooper SE – карт;

Fiat 500e – модник;

Honda e – неординарний.

Fiat 500e є останнім, що з’явився в ультракомпактному сегменті електромобілів, тому він отримує честь бути названим попереду всіх. Peugeot e-208 з честю представляє французьку частину конгломерату Stellantis, поряд зі своїм “братом” 500e. Honda e поєднує ретро-вигляд із сучасними технологіями, постачається з повним приводом. MINI Cooper SE зберігає відчуття картингового автомобіля навіть в електричному форматі. MX-30 від Mazda є дивним доповненням до поля, оскільки він більший за іншіих учасників тесту, а також найважчий з усіх.

Volkswagen e-Up! буде замінений новою моделлю того ж класу з лінійки ID, тому актуальна модель, що доживає свого віку на конвеєрі, має дещо застаріле обладнання, хоча й у максимальній конфігурації.

І останні, але не за значимістю, Renault Zoe та Smart EQ ForFour представляють дві різні філософії. Французький ветеран являє собою чудовий приклад універсальності, тоді як маленький німецький хетчбек не має технічних можливостей, щоб залишити зручне міське середовище.



Таблиця результатів дає відповідь не лише на питання, котрий із електричних хетчбеків швидший у прискоренні від 0 до 100, а й охоплює майже кожну цифру, яка може зацікавити потенційних покупців цих компактних електрокарів. Переможцем в основінй дисципліні став MINI Cooper SE, однак результат Honda e у прискоренні до 50 кілометрів на годину також заслуговує на повагу.