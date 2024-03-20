Компанія Fiat плекала великі надії на гарний показник продажів моделі 500e у США, однак через низький попит серед покупців компанія планує повернути бензиновий мотор у гібридній версії.

Очікувалося, що модель 500e допоможе італійському автовиробнику у втіленні глобального плану з переходу на лінійку електромобілів до 2030 року, проте, схоже, що зараз все змінюється.

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Повідомляється, що Fiat планує збільшити виробництво моделі Fiat 500e, на заводі Stellantis Miafiori в Турині, Італія, до 175 000 одиниць, але 100 000 автівок за планом отримають бензиновий двигун. Ці цифри є досить умовними, адже офіційної заяви з цього приводу від компанії Fiat ще не було.

Новину про перехід спочатку повідомляє Automotive News Europe. Може здатись, що мова йде про звичайний бензиновий Fiat 500, який виготовляють на заводі у Польщі, однак у повідомленні йдеться про нову версію, створену на базі електричного Fiat 500е.

Річ у тім, що виробництво класичного Fiat 500 планують перенести з Польщі в Алжир й продавати модель в країнах Близького Сходу та Африки, адже авто більше не відповідає новим екологічним стандартам в Європі.

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Скоріш за все, автовиробник планує запровадити м’який гібрид 500e, який буде оснащуватися тим же 1,0-літровим бензиновим двигуном FireFly потужністю 70 к.с., який використовується в мікролітражці Fiat Panda. Розробка такого авто може зайняти понад 12 місяців, а тому він дебютує наприкінці 2025 або на початку 2026 року, якщо проєкт буде схвалено.

В Італії базова бензинова версія Fiat 500 наразі коштує від 17 700 євро, а 500e — від 29 950 євро, тому очікується, що версія гібридна версія 500e заповнить цю прогалину. Цікаво, що в Америці автомобіль продається за ціною від 32 500 доларів й з моменту офіційного дебюту у США загалом було продано 605 автомобілів, що катастрофічно мало.

На своїй батьківщині, в Італії, Fiat 500e також продається гірше за бензинову модель, адже країна має одні з найнижчих показників впровадження електромобілів у Європі – лише 4% ринку.

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Італійський уряд вже неодноразово заявляв про намір інвестувати 1 млрд доларів у створення фінансових стимулів для покупців електромобілів, однак цього досі не сталось, а тому деякі італійці, можливо, чекають, поки ці стимули будуть введені в дію.