На Кіровоградщині знайшли унікальний прототип електромобіля, виготовлений школярами одного з гуртків Павлиського ліцею імені Сухомлинського, створений на стику 1960-1970 років.

Василь Сухомлинський працював директором Павлинської школи (нині – ліцей) й за часів своєї каденції ініціював створення великої кількості гуртків, у тому числі й технічного, учні якого й створили цей електричний родстер. Про знахідку повідомили наші колеги з Autogeek.

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Автомобіль розрахований на одну дорослу людину, чи двох підлітків. Він створений з вузлів та агрегатів серійних транспортних засобів, що випускались в СРСР.

Автомобіль має батарею на 96 А/год й мережу на 6 В, а у рух авто приводить модифікований стартер від “Москвич-400”. До того ж прототип має принцип керування однією педаллю, запровадженням якого зараз “хизуються” сучасні автовиробники: у ненатиснутому положенні педаль активує механічні гальма на задній осі, а у натиснутому – електромотор.

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Панель приладів досить примітивна: перший тумблер запускав машину, інший – вмикає фари та ліхтарі. За замовчуванням, родстер мав постійну швидкість руху, яку очевидці описують як досить жваву.

Точних даних про запас ходу, час роботи, максимальну швидкість та інші конструктивні особливості даного автомобіля немає. А проте, впевнено можна сказати, що найбільша його унікальність в тому, що його створили прості учні школи.

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До того ж цей електрокар їздив вулицями Павлиша ще до появи на світ Ілона Маска, адже генеральний директор Tesla народився лише у червні 1971 року.