Десь далеко є Tesla та інший електричний преміум-клас, що вражає комфортом і сягає першої сотні за кілька секунд. Є “електрички” простішого гатунку – відреставровані “битки” Leaf та малюки Zoe з Європи. А є майстерня у місті Миколаєві, яка навіть не вигадала собі імені, але продукує потроху електромобілі для обслуговування місцевих підприємств.

Інженери невеликої майстерні у Миколаєві, хоч і є завзятими прихильниками електроприводу, не стали зазіхати на лаври “Тесли” – вони почали конструювати не розкішні легковики, а “робочих конячок” для дрібного бізнесу. Хоча з часом модельна лінійка почала розширюватися у “фановий” бік. Ми підготували огляд модельної лінійки, яку створив Шота Ішхнелі.

Просторова рама – зручний варіант для побудови малосерійних автомобілів. І машини з електроприводом – не виняток.

Головна відмінність миколаївських конструкцій у тому, що їх не переробляли зі звичайних бензинових машин, а проєктували з нуля, саме як електромобілі. Урахування всіх особливостей саме цього виду приводу дозволило знизити власну масу конструкції без втрати вантажопідйомності та міцності. Для такого підходу потрібні сміливість та неабиякі інженерні знання, і схоже, проблем з цим у авторів проектів не було.

Читайте також: Дефіцит бензину: може, електромобіль краще?

Міні-КамАЗ

Можна було б іронізувати з назви цієї моделі, якби вона не була зовнішньою копією КамАЗа у масштабі 1:2. Принаймні, про передню частину таке можна сказати. Саме так, всі деталі кабіни та її обвісу не запозичені у великої вантажівки, а зроблені заново, удвічі меншими. Каркас кабіни і дверей зварено з квадратної труби перетином 20х20 мм, обшитий металом завтовшки 0,8 – 2,0 мм. Скло зробили на замовлення.

Електровантажівка миколаївських конструкторів насправді дуже схожа на “КамАЗ”, але вона вдвічі менше за нього.

Суха маса машини – 500 кг, вантажопідйомність – 1,0 т. В основі міні-вантажівки – класична лонжеронна рама з профільної труби 100х50 мм. У підвісці коліс використані важелі та реактивні тяги від ходової “Жигулів”, пружні та демпфуючі елементи – спарені газомастильні амортизатори мотоциклетного типу. Колеса та кермовий механізм від цього ж легковика, передній міст цілком власної конструкції.

Малотоннажна вантажівка з електроприводом має деталі шасі від легкового авто, але в цілому конструкція оригінальна

Ведуча задня вісь – так званий електроміст китайського виробництва. Це об’єднана з двигуном (2,5 кВт) балка з редуктором головної передачі та диференціалом. Найголовніше в електромобілі – батареї, і вони цілком сучасні, літій-іонні. У найдешевшій комплектації батарея має запас енергії в 5,8 кВт*год, і цю цифру за рахунок встановлення додаткових модулів можна збільшити вдвоє, втроє чи ще більше, щоб підняти пробіг аж до 300 км.

Читайте також: Як зробити електромобіль своїми руками за кількасот доларів

Батарейний блок розташовано під вантажною платформою у задній частині рами, його вага, до речі, лише 25 кг – адже це акумулятори останнього покоління.

Характеристики міні-КамАЗа “в базі” з урахуванням ціни цілком прийнятні: до 1 т вантажу, 60 км пробігу, 60 км максималки, 2 години на зарядку до 100 %.

Запас ходу вантажівки з найменшою батареєю – 60 км, з нею машина розвиває швидкість до 50 км/год. Повний заряд батарея отримує за 2 години. За підрахунком власника, пробіг 300 км обходиться йому в 1 євро. Оголошена виробником ціна – 300 тис. грн. (близько $10 тис.)

Розвізний фургон “Кур’єр”

Компактний комерційний електромобіль на технічній платформі міні-КамАЗу. Може мати вантажний відсік у вигляді фургону або пікапа. На фото представлений найкоротший варіант моделі (2500х1300х1700 мм), але виробник має кілька варіантів довжини аж до 6,0 м з двотонною вантажопідйомністю. Власна маса короткої машини – 400 кг, корисне навантаження – 500 кг плюс двоє осіб у кабіні.

Мініфургон “Кур’єр” має ті самі ходові характеристики, але бере удвічі менше вантажу. Можна замовити довгу версію та інше оздоблення кузова.

Потужність електродвигуна, встановленого біля задньої осі, 3 кВт, він розганяє машину до 60 км/год. Реальний запас ходу “Кур’єра” у комплектації з найдешевшим акумулятором ємністю 4,8 кВт*год становить 60 км, на замовлення покупця ємність батареї можна подвоїти та потроїти. Цей електромобіль в найдешевшій комплектації коштує 150 тис. грн. (близько $5 тис.)

Заряджаються миколаївські електровантажівки від домашньої розетки. Добова порція енергії для “Кур’єра” коштує близько 10 грн.

Спортивний родстер

Третій проект миколаївських конструкторів – спортивний родстер, теж електричний. Станом на початок травня 2022 року він лише будується, і ступінь готовності можна оцінити за фото. Машина має оригінальну підвіску коліс, цілком самостійного виготовлення. Акумулятор буде розташовано під капотом спереду. Ведучими будуть задні колеса – а яким, власне, має бути класичний родстер, як не задньопривідним!

Наразі в Миколаєві тривають роботи з побудови першого зразка третьої моделі електромобіля – динамічного родстера.

Конструктори планують зробити такий собі компактний фановий спорткар на електротязі, який буде розганятися до 100 км/год за 5 секунд. “Максималку” обмежать до 150 км/год. За проектом, машина обійдеться у $10-20 тис., причому в основному ціна буде залежати від досконалості кузову, оскільки електрична платформа відносно недорога – близько $5 тис. (без урахування вартості роботи).

Родстер має цілком оригінальну ходову частину. Електродвигун стоятиме ззаду, батарея – під капотом спереду.

Треба додати, що нам відомо як мінімум про два миколаївські електромобілі, що залишаються у комерційній експлуатації. Міні-фургон перебуває у власності місцевого підприємця і щодня розвозить по торгових точках хліб, а “міні-КамАЗ” успішно працює на перевезеннях невеликих партій металопрокату.

Читайте також: В Україні знайшли рідкісний електромобіль з 1990-х років