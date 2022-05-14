Где-то далеко есть Tesla и другой электрический премиум-класс, поражающий комфортом и достигающий первой сотни за несколько секунд. Есть “электрички” попроще – отреставрированные “битки” Leaf и малыши Zoe из Европы. А есть мастерская в городе Николаеве, которая даже не придумала себе имени, но производит понемногу электромобили для обслуживания местных предприятий.

Инженеры небольшой мастерской в Николаеве, хоть и являются истинными поклонниками электропривода, не стали покушаться на лавры "Теслы" - они начали конструировать не роскошные легковушки, а "рабочих лошадок" для мелкого бизнеса. Хотя со временем их модельная линейка начала расширяться и в фановую сторону. Мы подготовили обзор модельной линейки, которую создал Шота Ишхнели.

Пространственная рама – удобный вариант для постройки малосерийных автомобилей. И машины с электроприводом не исключение.

Сразу отметим, что главное отличие николаевских конструкций состоит в том, что их не перестраивали из обычных бензиновых машин, а проектировали с нуля, именно как электромобили. Учет всех особенностей этого вида привода позволил снизить собственную массу конструкции без потери грузоподъемности и прочности. Для такого подхода нужны смелость и незаурядные инженерные знания, и, похоже, проблем с этим у авторов проектов не было.

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Мини-КамАЗ

Можно было бы иронизировать по поводу названия этой модели, если бы она не являлась копией КамАЗа в масштабе 1:2. По крайней мере, о передней части это можно сказать. Именно так, все детали кабины и ее обвеса не заимствованы у большого грузовика, а сделаны заново, и вдвое меньше по размеру. Каркас кабины и дверей сварен из квадратной трубы сечением 20х20 мм, сверху обшит металлом толщиной 0,8 – 2,0 мм. Лобовое стекло сделали под заказ.

Электрогрузовик николаевских конструкторов на самом деле очень похож на КамАЗ, но он вдвое меньше его.

Сухая масса машины – 500 кг, грузоподъемность – 1,0 т. В основе мини-грузовика классическая лонжеронная рама из профильной трубы 100х50 мм. В подвеске колес использованы рычаги и реактивные тяги от ходовой "Жигулей", упругие и демпфирующие элементы - спаренные газомасляные амортизаторы мотоциклетного типа. Колеса и рулевой механизм от этой же легковушки, передний мост целиком собственной конструкции.

Малотоннажный грузовик с электроприводом имеет детали шасси от легкового авто, но в целом конструкция оригинальна.

Ведущая задняя ось – так называемый электромост китайского производства. Это объединенная с двигателем (2,5 кВт) балка с редуктором главной передачи и дифференциалом. Самое главное в электромобиле – батареи, и они вполне современные, литий-ионные. В самой дешевой комплектации батарея имеет запас энергии в 5,8 кВт*ч, и эту цифру за счет установки дополнительных модулей можно увеличить вдвое, втрое или еще больше, чтобы поднять пробег до 300 км.

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Батарейный блок расположен под грузовой платформой в задней части рамы, его вес, кстати, всего 25 кг, поскольку используются аккумуляторы последнего поколения.

Характеристики мини-камАЗа "в базе" с учетом цены вполне приемлемы: до 1 т груза, 60 км пробега, 60 км максималки, 2 часа на зарядку до 100 %.

Запас хода грузовика с наименьшей батареей – 60 км, с ним машина развивает скорость до 50 км/ч. Полный заряд батарея получает за 2 часа. По подсчету владельца, пробег 300 км обходится ему в 1 евро. Объявленная производителем цена – 300 тыс. грн. (около $10 тыс.)

Развозной фургон “Курьер”

Компактный коммерческий электромобиль на технической платформе вышеприведенного мини-камАЗа. Может иметь грузовой отсек в виде фургона или пикапа. На фото представлен самый короткий вариант модели (2500х1300х1700 мм), но производитель имеет несколько вариантов длины вплоть до 6,0 м с двухтонной грузоподъемностью. Собственная масса короткой машины – 400 кг, полезная нагрузка – 500 кг плюс два человека в кабине.

Минифургон “Курьер” имеет те же ходовые характеристики, но берет вдвое меньше груза. Можно заказать длинную версию и другую отделку кузова.

Мощность электродвигателя, установленного у задней оси, 3 кВт, он разгоняет машину до 60 км/ч. Реальный запас хода "Курьера" в комплектации с самым дешевым аккумулятором емкостью 4,8 кВт*ч составляет 60 км, по заказу покупателя емкость батареи можно удвоить и утроить. Этот электромобиль в самой дешевой комплектации стоит 150 тысяч гривен. (около $5 тыс.)

Заряжаются николаевские электрогрузовики от домашней розетки 220 в. Суточная порция энергии для “Курьера” стоит около 10 грн.

Спортивный родстер

Третий проект николаевских конструкторов – спортивный родстер, тоже электрический. По состоянию на начало мая 2022 г. он только строится, и степень готовности можно оценить по фото. Машина имеет оригинальную подвеску колес, полностью самостоятельного изготовления. Аккумулятор расположат под капотом спереди. Ведущими будут задние колеса – а каким, собственно, должен быть легкий классический родстер, как не заднеприводным!

На днях в Николаеве продолжаются работы по построению первого образца третьей модели электромобиля – динамичного родстера.

Конструкторы планируют сделать некий компактный фановый спорткар на электротяге, который будет разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд. Максималку ограничат на 150 км/ч. По проекту машина обойдется в $10-20 тыс., причем в основном цена будет зависеть от совершенства кузова, поскольку электрическая платформа относительно недорогая – порядка $5 тыс. (без учета стоимости работы).

Родстер имеет совершенно оригинальную ходовую часть. Электродвигатель будет стоять сзади, батарея – под капотом спереди.

Надо добавить, что нам известно как минимум о двух николаевских электромобилях, которые остаются в коммерческой эксплуатации. Мини-фургон находится в собственности местного предпринимателя и ежедневно развозит по торговым точкам хлеб, а КамАЗ успешно работает на перевозках небольших партий металлопроката.

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