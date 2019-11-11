Во Львове на дороге заметили необычный электромобиль. Речь идет о редком венгерском авто Puli, на котором красовалась надпись Elektro mobil.

Puli выпускался в 90-х годах. У электромобиля был электродвигатель на 10 л.с. и он мог разогнаться до 70 км/ч. Кузов транспортного средства был выполнен из стеклопластика, то есть он не ржавеет со временем. Кроме того у авто были детали от таких автопроизводителей как Lada, Skoda и Fiat.

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Стоит отметить, что маленький электромобиль Puli является редким экземпляром и найти еще один такой довольно сложно.