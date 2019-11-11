У Львові на дорозі помітили незвичайний електромобіль. Йдеться про рідкісне угорське авто Puli, на якому красувався напис Elektro mobil.

Puli випускався у 90-х роках. Електромобіль мав електродвигун на 10 к.с. й міг розігнатися до 70 км/год. Кузов транспортного засобу виконаний зі склопластику, тобто він не іржавіє з часом. Окрім того, авто мало деталі від таких автовиробників як Lada, Skoda та Fiat.

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Варто зазначити, що маленький електромобіль Puli є рідкісним екземпляром й знайти ще один такий досить складно.