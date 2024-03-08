На Кировоградщине нашли уникальный прототип электромобиля, изготовленный школьниками одного из кружков Павлишского лицея имени Сухомлинского, созданный на стыке 1960-1970 годов.

Василий Сухомлинский работал директором Павлинской школы (ныне – лицей) и во времена своей каденции инициировал создание большого количества кружков, в том числе и технического, ученики которого и создали этот электрический родстер. О находке сообщили наши коллеги из Autogeek.

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Автомобиль рассчитан на одного взрослого человека, или двух подростков. Он создан из узлов и агрегатов серийных транспортных средств, выпускавшихся в СССР.

Автомобиль имеет батарею на 96 А⋅ч и сеть на 6 В, а в движение авто приводит модифицированный стартер от "Москвич-400". К тому же прототип имеет принцип управления одной педалью, внедрением которого сейчас "хвастаются" современные автопроизводители: в не нажатом положении педаль активирует механические тормоза на задней оси, а в нажатом – электромотор.

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Панель приборов довольно примитивная: первый тумблер запускал машину, другой – включает фары и фонари. По умолчанию, родстер имел постоянную скорость движения, которую очевидцы описывают как достаточно оживленную.

Точных данных о запасе хода, время работы, максимальную скорость и другие конструктивные особенности данного автомобиля нет. Тем не менее уверенно можно сказать, что самая большая его уникальность в том, что его создали простые ученики школы.

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К тому же этот электрокар ездил по улицам Павлыша еще до появления на свет Илона Маска, ведь генеральный директор Tesla родился только в июне 1971 года.