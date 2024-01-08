Похоже, российская агрессия заставила европейское сообщество серьезно задуматься над безопасностью людей и подтолкнула срочно устранять дефицит мощных автомобилей для эвакуации населения из зоны химической или радиационной опасности.

Чехия свои депо уже начала комплектовать пожарно-спасательными машинами CZS 40 Titan с бронированными кабинами. Их специально разработали на мощной ходовой базе Tatra Force в конфигурации 8x8 для работы в агрессивной среде, в т.ч. в местах с неразорвавшимися боеприпасами и взрывными устройствами. Для центра мирной и тихой Европы это явление не сильно афишируется.

Теперь на шасси Tatra Force 6х6 сделан автомобиль для эвакуации людей из зоны химической или радиационной опасности, стихийного или техногенного бедствия. Шестиосный автомобиль имеет обычный тентовый кузов с продольными скамейками для размещения людей. Он пойдет туда, куда обычному автобусу из-за преград и разбитых дорог или полного бездорожья не проехать.

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Сообщается, что паспортная вместимость такого кузова составляет 20 пассажиров. При необходимости там, сидя на полу и сумках, без давки может разместиться еще 10 взрослых людей.

Для принятия людей на инвалидных колясках или тяжелых грузов там задний борт не откидной, как в обычных грузовиках, а гидравлический. Во время загрузки/разгрузки он работает как подъемник.

Высокий клиренс и большие колеса позволяют транспортному средству преодолевать вброд водоемы полутораметровой глубины. При этом пассажиры в кузове даже не замочат ноги.

Эвакуационная грузовая машина для эвакуации людей Tatra Force 6х6 комплектуется стандартным двигателем T3C-928-90 V8 собственного производства. Этот силовой агрегат развивает мощность 300 кВт/402 л.с., имея крутящий момент 2100 Нм при 1000 об/мин.

По дороге с твердым покрытием эвакуационный автомобиль способен ехать со скоростью 115 км/ч. Запаса топлива в баке на 420 л хватает 750 километров.

В коротком сообщении Tatra Trucks сказано, что спецтранспорт такого исполнения уже отправлен первому заказчику.