Машины первого серийного дивизиона РК-360МЦ "Нептун", заказанного Министерством обороны Украины на нужды ВСУ, продолжают ходовые испытания в зимних условиях.

На одном из украинских полигонов продолжается тестирование новой спецтехники на шасси Tatra, которая входит в состав первого серийного дивизиона мобильного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун".

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Недавно испытательная команда проверила ходовые возможности новой транспортно-заряжающей машины ТЗМ-360 во время преодоления небольшого холма.

Несмотря на зимние условия, бездорожье и крутой угол подъема и спуска, новая ТЗМ (без груза) на шасси Tatra T 815 8х8 уверенно прошла этот тест, что можно увидеть на видео с разных ракурсов (в том числе и из кабины машины), доказав высокие ходовые качества выбранной для "Нептуна" платформы.

Первый заказанный Минобороны Украины в конце 2020 года дивизион (в составе 19 спецмашин на шасси Tatra) берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" по плану должен быть готов к концу первого квартала текущего года.