Машини першого серійного дивізіону РК-360МЦ "Нептун", замовленого Міністерством оборони України на потреби ЗСУ, продовжують ходові випробування в зимових умовах.

На одному з українських полігонів триває тестування нової спецтехніки на шасі Tatra, яка входить до складу першого серійного дивізіону мобільного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

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Нещодавно випробувальна команда перевірила ходові можливості нової транспортно-заряджаючої машини ТЗМ-360 під час подолання невеликого пагорба.

Попри зимові умови, бездоріжжя й крутий кут підйому та спуску, нова ТЗМ (без вантажу) на шасі Tatra T 815 8х8 впевнено пройшла цей тест, що можна побачити на відео з різних ракурсів (зокрема й з кабіни машини), довівши високі ходові якості обраної для "Нептуна" платформи.

Перший замовлений Міноборони України наприкінці 2020 року дивізіон (у складі 19 спецмашин на шасі Tatra) берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" за планом має бути готовим до кінця першого кварталу поточного року.