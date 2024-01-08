Схоже, російська агресія змусила європейську спільноту серйозно задуматися над безпекою людей й підштовхнула терміново усувати дефіцит потужних автомобілів для евакуації населення із зони хімічної чи радіаційної небезпеки.

Чехія свої депо вже почала комплектувати пожежно-рятувальними машинами CZS 40 Titan з броньованими кабінами. Їх спеціально розробили на потужній ходовій базі Tatra Force у конфігурації 8x8 для роботи в агресивному середовищі, у т.ч. в місцях з нерозірваними боєприпасами та вибуховими пристроями. Для центру мирної і тихої Європи це явище не сильно афішується.

Тепер на шасі Tatra Force 6х6 зроблено автомобіль для евакуації людей із зони хімічної чи радіаційної небезпеки, стихійного або техногенного лиха. Шестивісний автомобіль має звичайний тентовий кузов з повздовжніми лавками для розміщення людей. Він піде туди, куди звичайному автобусу через перепони та розбиті дороги чи повне бездоріжжя не проїхати.

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Повідомляється, що паспортна місткість такого кузова становить 20 пасажирів. При потребі там, сидячи на підлозі та клунках, без тисняви може розміститися ще 10 дорослих людей.

Для прийняття людей на інвалідних візках чи важких вантажів там задній борт не відкидний, як у звичайних вантажівках, а гідравлічний. Під час завантаження/розвантаження він працює як підіймач.

Високий кліренс і великі колеса дозволяють транспортному засобу долати вбрід водойми півтораметрової глибини. При цьому пасажири в кузові навіть не замочать ноги.

Евакуаційна вантажна машина для евакуації людей Tatra Force 6х6 комплектується стандартним двигуном T3C-928-90 V8 власного виробництва. Цей силовий агрегат розвиває потужність 300 кВт/402 к.с., маючи крутний момент 2100 Нм при 1000 об/хв.

По дорозі з твердим покриттям евакуаційний автомобіль спроможний їхати зі швидкістю 115 км/год. Запасу палива в баку на 420 л вистачає 750 кілометрів.

В короткому повідомленні Tatra Trucks сказано, що спецтранспорт такого виконання вже відправлено першому замовнику.