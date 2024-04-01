Відомо, що перший серійний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання був створений Карлом Бенцом у 1879 році. Відтоді у світі з’явились сотні автовиробників.

Більшість з популярних автомобільних брендів та компанії через низку причин не збереглись до наших днів, але є деякі, які існують і зараз.

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Fiat

Італійський автомобільний завод у Турині, або ж скорочено FIAT (Fabbrica Italiana Automobili di Torino) є найбільшим автовиробником у Італії. Звичайно ж, зараз компанія має гігантські промислові потужності, проте, цікаво, що в момент свого заснування, завод Fiat мав всього 35 робітників.

Fiat 500

Історія бренду почалася у 1899 році. Компанію заснував бізнесмен Джованні Аньєллі, а згодом до нього доєдналася група інвесторів. Вони мали на меті створити потужного автовиробника і їм це цілком вдалося, адже Fiat продовжував процвітати навіть в період двох Світових війн.

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До 1990-х років FIAT став одним із найбільших та найвпливовіших автовиробників у Європі й власником таких відомих брендів, як Ferrari, Alfa Romeo та Lancia. Сьогодні компанія є членом концерну Stellantis.

Opel

Opel GT

Бренд названо на честь його засновника – Адама Опеля. Компанію створили 21 січня 1862 року в Рюссельсхаймі, в Німеччині й на той час вона виробляла швейні машини та велосипеди (пенні-фартинги). Перший автомобіль з назвою Opel побачив світ у 1899 році й не вразив публіку: всього було продано 65 одиниць протягом трьох років виробництва.

Однак, компанія продовжувала випуск авто й у 1920 році стала першим німецьким автовиробником, який запустив конвеєрну збірку. Згодом, у 1929 році, коли Opel опинився на межі банкрутства, бренд викупила корпорація General Motors й володіла ним аж до 2017 року. Компанію викупила група PSA (Peugeot-Citroen) й наразі бренд належить концерну Stellantis.

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Vauxhall

Компанія Vauxhall відомий зокрема тому, що продавала автомобілі Opel під власним ім’ям на ринку Великобританії, проте, мало хто знає, що вона має багату історію, а сам бренд було засновано в 1857 році.

Vauxhall VXR220

Спершу компанія мала назву Alex Wilson Company (на честь свого засновника) і виробляла суднові двигуни. Перший автомобіль було створено у 1903 році, а лише у 1905, після переїзду на нове виробництво в Лутоні, компанія офіційно почала називатись Vauxhall Motors.

У 1925 році, корпорація GM викупила компанію, змінивши її орієнтацію з виробництва люксових авто на масове середнього класу. З того часу, компанія виробляла автомобілі Opel з правим кермом і продовжує робити це донині у власності концерну Stellantis.

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Tatra

Заснована у 1850 році, компанія з Чеської Республіки, ймовірно, один з найменш відомих автовиробників у світі. Спершу Tatra займалася виробництвом кінних транспортних засобів та вагонів під назвою Ignatz Schustala & Cie.

Tatra T613

Перше власне авто інженери компанії розробили ще у 1897 році, а назва “Tatra” була офіційно встановлена лише у 1917 році. Хоча наразі компанія не виробляє легкових автомобілів, Tatra все ще існує, розробляючи важкі вантажівки для цивільного та військового використання.

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Peugeot

На відміну від Tatra, Peugeot навпаки є одним із найвідоміших автовиробників у світі. До того ж компанія є однією з найстаріших, які все ще існують – Peugeot заснували у 1810 році, як сталеливарний завод.

Peugeot Turbo 16

Згодом заснували виробництво ручних інструментів та велосипедів, а у 1889 році світ побачив перший автомобіль Peugeot з паровим двигуном. Подейкують, що це сталось завдяки Готлібу Даймлеру, який переконав засновника компанії – Армана Пежо, що самохідні транспортні засоби, це майбутнє світової індустрії.