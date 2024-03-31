Німецький розробник електричних вантажівок і моделей з водневим двигуном компанія Quantron провела конкурс дизайну серед студентської молоді на найкраще бачення вантажівок майбутнього: відгукнулися художники та дизайнери з усього світу.

Цього разу організатори щорічного творчого змагання зареєстрували 35 проєктів з десяти країн. Більшість робіт надійшло від провідних університетів та шкіл дизайну. З цього числа відбирали роботи з найкращою ідеєю для транспортного сектору. До уваги бралися нестандартні ескізні графічні напрацювання з інноваційними рішеннями та підходами.

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Після уважного розгляду робіт комісія визнала найкращий проєкт, що надійшов зі Сполучених Штатів. Його автор Сіддхарт Датт (див. внизу) з університету CCS у Детройті став переможцем премії Quantron Design Award 2024.

За словами організаторів конкурсу, цей проєкт продемонстрував комплексний підхід, який ефективно відобразив увесь потенціал завдання через детальну візуалізацію та масштабний процес розробки й проєктування.

Друге місце посіла Ані Альварес Маестро (див. внизу) з Університету Наварри в Іспанії. Вона до того ж була однією з наймолодших кандидатів, але вразила журі своїм винятковим виконанням, компетентними навичками 3D-моделювання та візуалізацією, що привертає увагу.

Третю позицію у творчому змаганні своєю роботою відстояв Лоренцо Бенцоні (див. внизу), студент університету IED в Турині, Італія. Він надіслав проєкт із витонченим підходом до ефективності, який ідеально поєднує аеродинаміку та інноваційні конструкції салону. Захоплива візуалізація та презентація підсилили загальний ефект, підкреслили сміливість дизайну та виконання.

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"Ми були справді вражені якістю отриманих заявок. Рівень таланту та відданості учасників був надзвичайним і зробив процес відбору великим випробуванням. Ми визнаємо винятковий талант і інноваційні ідеї, які виникли в цьому конкурсі. Це відображає наш підхід до трансформації галузі за допомогою нетрадиційних рішень, заснованих на глибокому розумінні технологій, інтелекту та інновацій", — наголосив генеральний директор і засновник Quantron Андреас Халлер.

Сіу Фунг Джордж Лау (див. внизу), також студент з Італії, отримав почесну відзнаку за те, що продемонстрував зразковий підхід до розв'язання проблем, орієнтований на промисловий дизайн, який характеризується оригінальними та готовими до використання рішеннями. Його інноваційний вибір дизайну та виняткове виконання роблять його видатним кандидатом, який заслуговує на визнання поряд із трьома переможцями.

З поставленими завданнями учасники конкурсу справилися на відмінно. Кожен художник, дизайнер та розробник цьогоріч відпрацьовував тему концепції футуристичної вантажівки, що працює на водні, з адаптацією проєкту для європейського ринку. Головне завдання полягало в реалізації далеких перевезень з нульовими викидами.

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Організатори конкурсу хотіли бачити модульне рішення, яке має як кабіну водія, так і повні автономні можливості без традиційної кабіни. Аеродинаміка та економічність повинні відігравати важливу роль. І вони таке бачення від учасників конкурсу отримали.

Окрім цього, конкурсанти торкнулися теми дефіциту водіїв у всьому світі й зреагували на проблему, запропонувавши рішеннями, якими розкрили баланс між роботою та особистим життям у майбутньому водії комерційного транспорту. Такі концепти також привернули увагу, оскільки уже йшлося про змогу керувати різними вантажівками, використовуючи ту саму станцію керування як вдома, так і у віддалених центрах водіння.

Під час нагородження переможців конкурсу Quantron Design Award 2024. Фото: Quantron

Такі підказки, пропозиції та готові рішення спеціалісти Quantron (відеосюжет про компанію див. внизу) найближчим часом опрацюють разом з авторами проєктів, за якими буде закріплено авторське правою.