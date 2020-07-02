Це не обов'язково має бути автомобіль.

Polestar обіцяє зробити цей конкурс щорічним, а для початку пропонує художникам-професіоналам та початківцям створити візуальну концепцію будь-якого виду транспорту, аби втілити її у життя. Є лише дві умови: концепція має бути екологічно чистою і достатньо реалістичною, щоб її можна було реалізувати технічно протягом найближчих двох десятиліть.

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Оскільки Polestar є виробником автомобілів, можна передбачити великий потік автомобільних проектів від студентів та професійних дизайнерів. Однак транспорт може бути двоколісним чи взагалі будь-якого типу. Зацікавлені мають багато часу, щоб подати заявку, оскільки змагання стартують 23 червня, а закінчуються 26 жовтня.

“Ми отримали фантастичну творчу інтерпретацію філософії дизайну Polestar від безлічі починаючих дизайнерів з усього світу”, – говорить старший менеджер з дизайну інтер'єрів Polestar Хуан Пабло Бернал, додвши: “За допомогою цього конкурсу ми офіційно пропонуємо дизайнерам розправити свої творчі крила, аби метою набути реального досвіду та розширити можливості у цій галузі”.

Фото: авторський концепт вантажівки Polestar / Bruno Arena

Виробник автомобілів планує обрати найкращі проекти (не зрозуміло, скільки), а потім допоможе їх авторам створити віртуальну модель на основі початкових ескізів. Потім робота перейде на підлогу дизайнерського центру в Гетеборзі, де вони будуть моделюватися “так само, як і всі проекти Polestar”.

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