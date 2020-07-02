Это не обязательно должен быть автомобиль.

Polestar обещает сделать этот конкурс ежегодным, а для начала предлагает художникам-профессионалам и начинающим создать визуальную концепцию любого вида транспорта, чтобы воплотить ее в жизнь. Есть только два условия: концепция должна быть экологически чистой и достаточно реалистичной, чтобы ее можно было реализовать технически в течение ближайших двух десятилетий.

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Поскольку Polestar является производителем автомобилей, можно предвидеть большой поток автомобильных проектов от студентов и профессиональных дизайнеров. Заинтересованные имеют много времени, чтобы подать заявку, поскольку соревнования стартуют 23 июня, а заканчиваются 26 октября.

“Мы получили фантастическую творческую интерпретацию философии дизайна Polestar от множества начинающих дизайнеров со всего мира”, – говорит старший менеджер по дизайну интерьеров Polestar Хуан Пабло Бернал, добавив: “С помощью этого конкурса мы официально предлагаем дизайнерам расправить свои творческие крылья, чтобы приобрести реальный опыт и расширить возможности в этой области”.

Фото: авторский концепт грузовика Polestar / Bruno Arena

Производитель автомобилей планирует выбрать лучшие проекты (не понятно, сколько), а потом поможет их авторам создать виртуальную модель на основе первоначальных эскизов. Затем работа перейдет на пол дизайнерского центра в Гётеборге, где они будут моделироваться так же, как и все проекты Polestar”.

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