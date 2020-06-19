Шведский производитель декларировал для гибрида запас хода на чистой электроэнергии в 150 километров. Замеры EPA показали совсем другие цифры.

Когда Polestar был провозглашен самостоятельным автобрендом, ему была обещана полностью электрическая линейка автомобилей, однако первой моделью марки стало гибридное купе.

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Polestar 1 дебютировал в 2017 году, а перед публикой предстал в начале 2018-го. Купе за 155 000 долларов обещало запас хода на чистой электроэнергии в 150 километров. Однако недавние замеры EPA показали более скромный результат – всего 84 километра.

Эта цифра несколько разочаровывает после ажиотажа, вызванного заявлениями Polestar о рекордном показателе электрического диапазона. Впрочем, у шведов еще есть время для внесения определенных изменений для оптимизации систем и увеличение показателя автономного пробега.

Всего будет выпущено 1500 купе Polestar 1, вслед за которым на конвейер и должна стать вторая модель марки, уже полноценный электрокар для конкуренции с Tesla Model 3.

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