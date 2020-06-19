Шведський виробник декларував для гібрида запас ходу на чистій електроенергії у 150 кілометрів. Заміри EPA показали зовсім інші цифри.

Коли Polestar був проголошений самостійним автобрендом, йому була обіцяна повністю електрична лінійка автомобілів, однак першою моделлю марки стало гібридне купе.

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Polestar 1 дебютував у 2017 році, а перед публікою постав на початку 2018-го. Купе за 155 тисяч доларів обіцяло запас ходу на чистій електроенергії у 150 кілометрів. Однак нещодавні заміри EPA показали скромніший результат – усього 84 кілометри.

Ця цифра дещо розчаровує після ажіотажу, викликаного заявами Polestar про рекордний показник електричного діапазону. Втім, у шведів ще є час для внесення певних змін для оптимізації систем і збільшення показника автономного пробігу.

Всього буде випущено 1500 купе Polestar 1, слідом за яким на конвеєр повина стати друга модель марки, вже повноцінний електрокар для конкуренції з Tesla Model 3.

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