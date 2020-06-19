Для мінівена вигадали нову категорію: Grand Utility Vehicle.

Корейський автовиробник поділився ескізом нового покоління Carnival (Sedona на деяких ринках). Новинку називають носієм “симфонічної архітектури”, яка створює відчуття гармонії і структурної енергії. А ще зарахували у вигаданий клас GUV – Grand Utility Vehicle.

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Компанія KIA оголосила, що четверте покоління флагманського мінівена Kia Carnival буде представлене цього літа, а на домашньому ринку з’явиться до кінця вересня. Після цього нова модель поповнить лінійки дилерів в інших країнах.

Виробник запевняє, що новий Carnival “сподобається прогресивним молодим сім'ям, завдяки поєднанню інновацій, гнучкості і стилю”. Скоріш за все, “гнучкість” полягає у широких можливостях трансформації салону та здатності машини з’їжджати з асфальту, завдяки ДНК кросоверів у генах Carnival. За попередніми данними, новинка отримає шасі від четвертого покоління Sorento.

Актуальне покоління Carnival випускається з 2014 року і ділить платформу з третім поколінням кросовера Sorento. Мінівен оснащується турбодизелем 2.2 E-VGT (202 к.с.) або бензиновим V6 3.3 GDI (280 к.с.) і восьмипозиційним автоматом. Салон укомплектований чотирма рядами сидінь, на яких можна розмістити до 11 осіб.

Передбачається, що у списку моторів будуть дизель 2.2 Smartstream (202 к.с.), бензиновий 2.5 T-GDi Smartstream (281 к.с.), а також гібридні двигуни. Не виключена і поява повноцінної електричної версії моделі, але не раніше 2021 року.

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