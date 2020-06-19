Для минивэна придумали новую категорию: Grand Utility Vehicle.

Корейский автопроизводитель поделился эскизом нового поколения Carnival (Sedona на некоторых рынках). Новинку называют носителем "симфонической архитектуры", которая создает ощущение гармонии и структурной энергии. А еще зачислили в вымышленный класс GUV – Grand Utility Vehicle.

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Компания KIA объявила, что четвертое поколение флагманского минивэна Kia Carnival будет представлено этим летом, а на домашнем рынке появится до конца сентября. После этого новая модель пополнит линейки дилеров в других странах.

Производитель уверяет, что новый Carnival "понравится прогрессивным молодым семьям, благодаря сочетанию инноваций, гибкости и стиля". Скорее всего, "гибкость" заключается в широких возможностях трансформации салона и способности машины съезжать с асфальта, благодаря ДНК кроссоверов в генах Carnival. По предварительным данным, новинка получит шасси от четвертого поколения Sorento.

Актуальное поколение Carnival выпускается с 2014 года и делит платформу с третьим поколением кроссовера Sorento. Минивэн оснащается турбодизелем 2.2 E-VGT (202 л.с.) или бензиновым V6 3.3 GDI (280 л.с.) и восьмипозиционным автоматом. Салон укомплектован четырьмя рядами сидений, на которых можно разместить до 11 человек.

Предполагается, что в списке моторов будут дизель 2.2 Smartstream (202 л.с.), бензиновый 2.5 T-GDi Smartstream (281 л.с.), а также гибридные двигатели. Не исключено и появление полноценной электрической версии модели, но не ранее 2021 года.

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