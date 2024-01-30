Журі, яке складалось з 75 жінок-автожурналістів із 52 країн світу, обрало п’ятірку найкращих авто з понад півсотні автомобілів різних категорій і класу. Пізніше вони поборються за “звання найкращого автомобіля 2024 року”.

Суддям довелось поступово звужувати список із 62 автомобілів лише до п’яти, по одному у кожній відповідній категорії. До них належать сімейні автомобілі, великі автомобілі, позашляховики, ексклюзивні автомобілі та пікапи. Щоб претендувати на нагороду, кожен автомобіль повинен був продаватися щонайменше на двох континентах з 1 січня по 31 грудня 2023 року.

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Кращий сімейний автомобіль – Volvo EX30

Volvo EX30 отримав похвалу від жюрі за комфорт і місткість, а також за якість збірки та обладнання для безпеки. В результаті саме він став переможцем Всесвітнього жіночого автомобіля року 2024 у категорії «Сімейний автомобіль».

Це найменша та найшвидша модель бренду, яка має потужність до 422 кінських сил розганяється до першої сотні за три з половиною секунди, а стартова ціна становить трохи менше ніж 35 000 доларів США. Ця модель має запас ходу, оцінений EPA, у 426 км у топовій комплектації.

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Кращий великий автомобіль – BMW 5 серії

Нове покоління BMW 5 серії виграло категорію «Кращий великий автомобіль». Це єдина традиційна модель, яка поїхала додому із золотою медаллю цьогорічної нагороди Women's World Car.

Модель доступна в двох варіантах кузова: седан і універсал, з декількома варіантами силових агрегатів і, вперше в історії, електричним варіантом, який отримав назву i5. BMW 5 серії та модель i5 продаються за початковими цінами в США у 57 900 і 66 800 доларів відповідно.

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Найкращий кросовер – Kia EV9

Kia EV9 виділяється завдяки своєму «інноваційному дизайну», а також «високою технологічністю », саме тому він і є переможцем у цій категорії.

Раніше модель також отримала нагороду «Найкращий позашляховик року в Північній Америці» та доступний у п’яти комплектаціях США. Light RWD є найдоступнішою версією, починаючи з 54 900 доларів США, а заряджена GT-Line AWD є найдорожчою – 73 900 доларів США

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Найкращий позашляховик 4х4 та пікап – Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok другого покоління переконав членів журі, що він заслуговує на верхню сходинку подіуму в цій категорії. Пікап німецької компанії похвалили за «радикальну зміну», причому жюрі відзначила його покращений комфорт салону та оснащення, а також широкий вибір комплектацій.

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Кращий ексклюзивний автомобіль – Aston Martin DB12

Aston Martin DB12 GT, який, мабуть, є однією з найкращих машин у своєму класі, оснащений 4,0-літровим бі-турбо V8 від Mercedes, який видає 671 к.с. та 800 Нм крутного моменту.

Йому потрібно лише 3,6 секунди, аби розігнатися до 100 км/год й він може продемонструвати максимальну швидкість в 325 км/год

Конкурс «Жіночий автомобіль року 2024» завершиться 8 березня, коли жюрі оголосить головного переможця, обраного з перерахованих вище моделей.