Жюри, состоявшее из 75 женщин-автожурналистов из 52 стран мира, выбрало пятерку лучших авто из более чем полусотни автомобилей разных категорий и класса. Позже они сразятся за "звание лучшего автомобиля 2024 года".

Судьям пришлось постепенно сужать список из 62 автомобилей только до пяти: по одному в каждой категории. К ним относятся семейные автомобили, большие автомобили, кроссоверы, эксклюзивные автомобили и пикапы. Чтобы претендовать на награду, каждый автомобиль должен был продаваться по меньшей мере на двух континентах с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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Лучший семейный автомобиль Volvo EX30

Volvo EX30 получил похвалу от жюри за комфорт и емкость, а также за качество сборки и оборудование для безопасности. В результате именно он стал победителем Всемирного женского автомобиля 2024 года в категории «Семейный автомобиль».

Это самая маленькая и быстрая модель бренда, которая имеет мощность до 422 лошадиных сил, разгоняется до первой сотни за три с половиной секунды, а стартовая цена составляет чуть менее 35 000 долларов США. Эта модель имеет запас хода оцененный EPA в 426 км в топовой комплектации.

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Лучший большой автомобиль BMW 5 серии

Новое поколение BMW 5 серии выиграло категорию "Лучший большой автомобиль". Это единственная традиционная модель, которая уехала домой с золотой медалью награды Women's World Car.

Модель доступна в двух вариантах кузова: седан и универсал с несколькими вариантами силовых агрегатов и впервые в истории электрическим вариантом получившим название i5. BMW 5 серии, и модель i5 продаются по начальным ценам в США в 57 900 и 66 800 долларов соответственно.

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Лучший кроссовер Kia EV9

Kia EV9 выделяется благодаря своему «инновационному дизайну» и «высокой технологичности», именно поэтому он и является победителем в этой категории.

Ранее модель также получила награду "Лучший внедорожник года в Северной Америке", и доступен в пяти комплектациях на рынке США. Light RWD является самой доступной версией – цена стартует с 54 900 долларов США, а заряженная GT-Line AWD является самой дорогой 73 900 долларов США.

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Лучший внедорожник 4х4 и пикап Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok второго поколения убедил членов жюри, что он заслуживает верхней ступени подиума в этой категории. Пикап немецкой компании похвалили за «радикальную смену», причем жюри отметило его улучшенный комфорт салона и оснащения, а также широкий выбор комплектаций.

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Лучший эксклюзивный автомобиль Aston Martin DB12

Aston Martin DB12 GT который, пожалуй, является одной из лучших машин в своем классе, оснащен 40-литровым би-турбо V8 от Mercedes, который выдает 671 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Ему нужно всего 3,6 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч и он может продемонстрировать максимальную скорость в 325 км/ч.

Конкурс «Женский автомобиль года 2024» завершится 8 марта, когда жюри объявит главного победителя выбранного из вышеперечисленных моделей.