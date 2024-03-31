Немецкий разработчик электрических грузовиков и моделей с водородным двигателем компания Quantron провела конкурс дизайна среди студенческой молодежи на лучшее видение грузовиков будущего: откликнулись художники и дизайнеры со всего мира.

На этот раз организаторы ежегодного творческого соревнования зарегистрировали 35 проектов из десяти стран. Большинство работ поступило от ведущих университетов и школ дизайна. Из этого числа отбирали работы с лучшей идеей для транспортного сектора. Во внимание принимались нестандартные эскизные графические наработки с инновационными решениями и подходами.

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После внимательного рассмотрения работ комиссия признала лучший проект, поступивший из Соединенных Штатов. Его автор Сиддхарт Датт (см. внизу) из университета CCS в Детройте стал победителем премии Quantron Design Award 2024.

По словам организаторов конкурса, этот проект продемонстрировал комплексный подход, который эффективно отразил весь потенциал задачи через детальную визуализацию и масштабный процесс разработки и проектирования.

Второе место заняла Ани Альварес Маэстро (см. внизу) из Университета Наварры в Испании. Она к тому же была одной из самых молодых кандидатов, но поразила жюри своим исключительным исполнением, компетентными навыками 3D-моделирования и визуализацией, что привлекает внимание.

Третью позицию в творческом соревновании своей работой отстоял Лоренцо Бенцони (см. внизу), студент университета IED в Турине, Италия. Он прислал проект с изящным подходом к эффективности, который идеально сочетает аэродинамику и инновационные конструкции салона. Захватывающая визуализация и презентация усилили общий эффект, подчеркнули смелость дизайна и исполнения.

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"Мы были действительно поражены качеством полученных заявок. Уровень таланта и преданности участников был чрезвычайным и сделал процесс отбора большим испытанием. Мы признаем исключительный талант и инновационные идеи, которые возникли в этом конкурсе. Это отражает наш подход к трансформации отрасли с помощью нетрадиционных решений, основанных на глубоком понимании технологий, интеллекта и инноваций", – отметил генеральный директор и основатель Quantron Андреас Халлер.

Сиу Фунг Джордж Лау (см. внизу), также студент из Италии, получил почетную награду за то, что продемонстрировал образцовый подход к решению проблем, ориентированный на промышленный дизайн, который характеризуется оригинальными и готовыми к использованию решениями. Его инновационный выбор дизайна и исключительное исполнение делают его выдающимся кандидатом, который заслуживает признания наряду с тремя победителями.

С поставленными задачами участники конкурса справились на отлично. Каждый художник, дизайнер и разработчик в этом году отрабатывал тему концепции футуристического грузовика, работающего на водороде, с адаптацией проекта для европейского рынка. Главная задача заключалась в реализации дальних перевозок с нулевыми выбросами.

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Организаторы конкурса хотели видеть модульное решение, которое имеет как кабину водителя, так и полные автономные возможности без традиционной кабины. Аэродинамика и экономичность должны играть важную роль. И они такое видение от участников конкурса получили.

Кроме этого, конкурсанты затронули тему дефицита водителей во всем мире и среагировали на проблему, предложив решениями, которыми раскрыли баланс между работой и личной жизнью в будущем водители коммерческого транспорта. Такие концепты также привлекли внимание, поскольку уже говорилось о возможности управлять различными грузовиками, используя ту же станцию управления как дома, так и в удаленных центрах вождения.

Во время награждения победителей конкурса Quantron Design Award 2024. Фото: Quantron

Такие подсказки, предложения и готовые решения специалисты Quantron (видеосюжет о компании см. внизу) в ближайшее время проработают вместе с авторами проектов, за которыми будет закреплено авторское право.