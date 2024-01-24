Компанія Opel сповістила, що її Frontera повернеться з небуття на абсолютно новій моделі електричного позашляховика.

Вперше назву Frontera автовиробник використав в 1991-1998 роках для позашляховика на базі Isuzu Wizard. Відтоді пройшло 26 років. Щоправда, потім була Frontera другого покоління, відоме як Frontera B, але у 2004 році і його перестали випускати. І ось через два десятиліття з’явиться трете покоління, але вже з акумуляторним живленням.

Новачок суттєво відрізнятиметься від своїх попередників. Допоки з’явилися лише два невеличкі тизери із загальними зображеннями нової моделі. Звісно, дизайн утаємничено.

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Однак Opel стверджує, що нова Frontera "відображатиме нову міцну інтерпретацію сміливої та чистої філософії дизайну Opel", а також буде першою моделлю бренду, яка використовуватиме нову емблему Blitz.

З одного тизера видно, що бічний профіль Frontera досить великий з відносно плоским дахом і здоровенними бічними вікнами. Ззаду видно спойлер, що тягнеться з даху.

Інший тизер показує передню частину нової моделі, але, крім демонстрації оновленої решітки радіатора, він нічого не демонструє, хіба що краєчок кута однієї зі світлодіодних фар.

Виробник заявляє, що електрична нова Frontera "буде мати високий рівень простору та універсальності, а тому сподобається клієнтам з активним способом життя та сім’ям".

"Назва Frontera ідеально підходить для нашої нової захоплюючої моделі позашляховика. Він матиме впевнений характер і буде позиціюватися прямо в центрі ринку", – додав виконавчий директор Opel Флоріан Хюттль.

Очікується, що перші зображення та додаткові відомості про нову Frontera з'являться, ще до початку весни практично водночас з електричною версією наступного покоління Opel Grandland.