Компания Opel известила, что ее Frontera вернется из небытия на совершенно новой модели электрического внедорожника.

Впервые название Frontera автопроизводитель использовал в 1991-1998 годах для внедорожника на базе Isuzu Wizard. С тех пор прошло 26 лет. Правда, потом была Frontera второго поколения, известное как Frontera B, но в 2004 году и его перестали выпускать. И вот через два десятилетия появится третье поколение, но уже с аккумуляторным питанием.

Новичок будет существенно отличаться от своих предшественников. Пока появились лишь два небольших тизера с общими изображениями новой модели. Конечно, дизайн засекречен.

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Однако Opel утверждает, что новая Frontera "будет отражать новую прочную интерпретацию смелой и чистой философии дизайна Opel", а также будет первой моделью бренда, которая будет использовать новую эмблему Blitz.

Из одного тизера видно, что боковой профиль Frontera довольно большой с относительно плоской крышей и здоровенными боковыми окнами. Сзади виден спойлер, тянущийся с крыши.

Другой тизер показывает переднюю часть новой модели, но, кроме демонстрации обновленной решетки радиатора, он ничего не демонстрирует, разве что краешек угла одной из светодиодных фар.

Производитель заявляет, что электрическая новая Frontera "будет иметь высокий уровень пространства и универсальности, а потому понравится клиентам с активным образом жизни и семьям".

"Название Frontera идеально подходит для нашей новой захватывающей модели внедорожника. Он будет иметь уверенный характер и будет позиционироваться прямо в центре рынка", – добавил исполнительный директор Opel Флориан Хюттль.

Ожидается, что первые изображения и дополнительные сведения о новой Frontera появятся, еще до начала весны практически одновременно с электрической версией следующего поколения Opel Grandland.